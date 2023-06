La cancelación de Sálvame cayó como un tsunami entre los espectadores de Telecinco. El programa que llevaba catorce años en antena se despedía para dejar paso a nuevos programas como Así es la vida, que se emitirá durante todo el verano, y TardeAR, la nueva aventura de Ana Rosa Quintana. Pero no han sido las únicas cancelaciones de la cadena, que estrenará en septiembre una programación casi totalmente renovada.

Sálvame es un programa de televisión español que se emite en Telecinco. Comenzó su transmisión en 2006 y desde entonces se ha convertido en uno de los programas de entretenimiento más populares y controvertidos de la televisión española. El programa se centra en el chisme y la actualidad del corazón, y su formato ha sido imitado por otros programas en todo el mundo. El éxito de Sálvame se debe en parte a su formato único, que combina un enfoque en la actualidad del corazón con un estilo de debate apasionado y a veces controvertido. Los presentadores y colaboradores del programa son conocidos por su estilo directo y su habilidad para generar discusiones polémicas. Además, el programa también incluye secciones en vivo desde la calle y entrevistas con famosos y expertos en diversos temas.

Las cancelaciones también llegarán a los concursos, Reacción en cadena ha dejado ya las grabaciones y se emitirá durante todo el verano, pero no volverá en septiembre. Y a consecuencia de la marcha de Ana Rosa Quintana a las tardes, también desaparecerán tanto El Programa de Ana Rosa como Ya es Mediodía. Estos dos espacios serán sustituidos por un nuevo programa que se alargará hasta las tres de la tarde con Ana Terradillos y Joaquín Prat.

Otro de los programas que de momento siguen en el aire es el Deluxe, que terminará de manera prevista el próximo 7 de julio.

El próximo invitado de ' Viernes Deluxe' no es otro que Nacho Palau. El ex de Miguel Bosé, anuncia que tiene muchas ganas de sentarse en el programa para hablar "sin censura". El exconcursante de 'Supervivientes' ha vivido unos años de cambios radicales en su vida y no quiere dejarse nada en el tintero.

Son muchos los espectadores que han celebrado que aun quede un resto de lo que fue sálvame en Telecinco o al menos, que m,antenga su esencia en la nueva Mediaset, tal y como han manifestado en diversos comentarios en la red social del pájaro azul.