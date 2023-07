A lo largo de esto días se ha hablado mucho del estado de salud de Concha Velasco y lo cierto es que todo lo que ha trascendido son especulaciones porque su hijo, Manuel Velasco, no se había pronunciado al respecto. Como viene haciendo desde que su madre ingresase en una residencia de Madrid, ha querido zanjar estos rumores enviando un comunicado con el que pretende aclarar cuál es la verdadera situación de la actriz.

"Mi madre permanece estable, dentro de su estado general delicado" asegura Manuel, dejando claro que Concha se encuentra bien, dentro de lo que ahora es su normalidad, en la residencia: "Sigue en su magnífica residencia de Las Rozas, respirando aire puro, acompañada en todo momento, y con todas las atenciones y cuidados que precisa".

Además, también ha confirmado que "no ha sucedido ningún empeoramiento grave en su salud" y tampoco "ningún nuevo ingreso hospitalario", pero que sí "es trasladada al hospital con regularidad a recibir el tratamiento y supervisión constante que precisa su enfermedad". Tras esto, aprovechaba para rogar "la misma privacidad e intimidad, cuando esto sucede, como hasta ahora".

Manuel explica también en dicho comunicado que su móvil permanece en silencio debido "a las numerosas llamadas que recibo al día, atentas siempre, a veces me veo en la necesidad, por mi propia salud mental, de 'respirar' un poco, y más los fines de semana". Eso sí, "respondo siempre a todos, y lo seguiré haciendo, por WhatsApp, tan pronto como me es posible" y ha asegurado que tiene "otro móvil, siempre encendido, para emergencias".

También ha aclarado que "ni mi hermano Paco ni yo hemos 'restringido las visitas a la residencia'" porque a su madre "le hacen muy bien", pero sí que "las organizamos siempre todas con un orden, y dosificadas, para que no se fatigue".

Manuel, tan sincero y agradecido como siempre, ha dado las gracias "por el cariño que recibe mi madre, por ser la mejor actriz de este país" por eso ha asegurado que "cuando de nuevo suceda, desgraciadamente, algún empeoramiento significativo de su delicada salud, no tendré problema alguno en informar debidamente de ello de nuevo, como hice en Navidad".

El hijo de Concha ha aclarado la polémica que se creó al no atender a un cámara del programa 'Fiesta' en directo hace unos fines de semana, asegurando que "también tengo una vida y otras cuestiones personales ajenas a todo esto, y sencillamente no era un buen momento para mí".

Con estas palabras, Manuel espera "haber aclarado todas vuestras dudas con la educación, accesibilidad, transparencia y sinceridad" y manda "un abrazo lleno de afecto a todos los medios, y sirvan estas líneas para agradeceros de nuevo vuestro cariño siempre y para que entendáis, que sé que lo hacéis, lo que personalmente llevo/llevamos viviendo de un tiempo a esta parte".

Por último, Manuel ha hecho gala de su generosidad y ha desvelado que "si no me extiendo más a veces, es porque esto es día a día", una situación que "pasa factura a nivel emocional, mucha factura. Mucha" y ha condenado "las 'fake news', los chistes sin gracia de las famosas 'necroporras' en redes sociales, los 'videoblogs' con titulares 'clickbait' fuera de contexto, etc)".