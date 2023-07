Ayer, para tristeza de los miles de seguidores que siguen el reality de superviiencia de Telecinco, Artur Dainese dijo adios tras batirse en duelo de votaciones con Adara. Poco tiempo después entró en plató, donde mosraro nun vídeo en el que hablaba de la guerra de Ucrania.

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Artúr Dainese y Jaime Nava habían tenido sus diferencias al principio de 'Supervivientes' pero el hecho de vivir juntos durante varias semanas en 'Playa de los Olvidados' les ha unido hasta llamarse a sí mismos "compañeros de piso". Por eso el modelo ucraniano le ha contado a su compañero lo mucho que le duele la guerra de Ucrania y Rusia, no solo por su país sino por las consecuencias que está sufriendo su familia.

"Me duele el corazón por mi país. Ver a mi abuela que ha vivido todo el tiempo ahí que no puede volver a su casa, joder, porque dos cabrones no pueden sentarse a una mesa y ceder. Quiero salir de aquí y ver que está todo acabado y terminado. Yo no fui a luchar porque ya estaba en Italia y procuré sacar a mi familia lo antes posible", le decía mientras los dos se tomaban un descanso de las tareas del día. A Artùr se le veía muy apenado y preocupado por qué debe de estar pasando mientras él está en 'Supervivientes'. Por otra parte, Artùr Dainese también compartía con Jaime más confidencias sobre su familia. "En mi familia ha pasado de todo. No tengo padre, mi madre ha tenido cáncer... Mi madre trabaja en la limpieza y ahora no puede trabajar mucho, así que ahora soy el único hombre que puede hacer algo", le dijo.