Belén Esteban comenzó como colaboradora con Alicia Senovilla en Antena 3, pasando después a colaborar en el programa que Ana Rosa Quintana tenía en Antena 3. Con el cambio de cadena de la presentadora, Belén Esteban también hizo lo propio y se fue a Telecinco. Finalmente, dejó el Programa de Ana Rosa por Sálvame, donde está desde el año 2009.

Asimismo, también ha estado como invitada en numerosos programas del corazón en la televisión. Y lo último de la Esteban ha sido meterse a empresaria, ya que pone nombre a unos productos, los Sabores de la Esteban, que vende desde patatas fritas hasta gazpachos. Ahora, la denominada Princesa del Pueblo es uno de los rostros más visibles de Sálvame y Telecinco y goza de una carrera empresarial de éxito con productos como Gazpacho y patatas fritas.

La que fue de 'las primeras jefas' de Belén se ha convertido en una de sus mayores enemigas y centro de las tensiones en Sálvame. El enfrentamiento entre Belén Esteban y Alicia Senovilla vuelve a reabrirse más de 20 años después de conocerse. 'Sálvame' emitió unas declaraciones de la presentadora sobre la supuesta docuserie de Jesulín de Ubrique (no confirmada por ninguna plataforma), que han provocado que se reabriese unas viejas rencillas que tenían: "Me parece muy interesante, tiene mucho que contar. Siempre lo ha tenido, pero otros hablaban siempre más alto". Sus palabras fueron recogidas por 'Sálvame', siendo contestadas por Belén Esteban. La propia colaboradora también contestó a unas declaraciones que Senovilla realizó hace cinco años en la que se autoproclamaba como su descubridora: "Hace 20 años que no la veo, pero cada año o año y medio me ataca. A mí no me preguntan por ella, es ella la que siempre habla de mí, sino no pondrían aquí ningún vídeo suyo. Solo digo que ella estaba encantada de que yo hablase de Jesulín en su programa. ¡Encantadísima!".

La polémica continuó en cancelado programa Telecinco, que también recogió la reacción de Alicia Senovilla que tuvo a la respuesta de Belén Esteban a través de las redes sociales: "Si les molesta lo que digo, imaginen si supieran lo que pienso". La irritación de Belén Esteban llegó hasta tal punto que incluso dio ese rol de su "descubridora" a Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content ('El programa de Ana Rosa', 'Ya es mediodía'), desmintiendo y distanciándose de Senovilla: "Yo con esta señora no me he ido ningún día a tomar algo, vuelvo a repetirlo".

"Belén Esteban se salvó ella hace once años, ¿vale? Alicia, no te voy a dar ni media. Habla lo que quieras, di lo que quieras, pero tú no eres mi descubridora. A mí me contrata una productora, Martingala, y tú eres la presentadora de uno de sus programas. Estoy una temporada o dos, y de ahí me fui a 'Sabor a ti' con Ana Rosa Quintana. Y de ahí me fui a Telecinco. Déjame en paz, y si quieres hablar, habla. Hace 20 años que no te veo", sentenció Belén Esteban.

Tras ese enfrentamiento el panorama televisivo ha cambiado bastante. Sálvame ha sido cancelado, Belén esteban estará en Netflix y Alicia Senovilla, según confirma en exclusiva el portal