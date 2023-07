Cristina Tárrega ha vuelto Telecinco con un nuevo programa, Sin Filtros. Producido por Unicorn Content ('AR', 'Ya es mediodía', 'Cuatro al día'), este nuevo programa que combina emotainment y talk-show en el que se dan la mano la emoción, el humor, lo imprevisible y lo sorprendente.

Tárrega se enfrenta sin conocimiento previo, sin guion ni información de lo que va a ocurriendo en plató en este nuevo formato. A partir de esa premisa inicial, se incorporan testimonios del público, las intervenciones desde casa y los invitados al plató,.

Su debut no ha estado exento de polémica por el tema que se ha tratado. Ana y Daniel son hermanos de padre y están enamorados. Llevan nueve años juntos, tienen dos hijos en común y se quieren casar, pero en España no está permitido el matrimonio entre hermanos.

La pareja cuenta cómo se conocieron y lo cierto es que siempre tuvieron la curiosidad de ponerse cara, pues ambos sabían de la existencia del otro. Fue Ana quien le encontró a través de las redes sociales. Se conocen, surge la amistad (al principio no se gustaban), pero el roce hizo el cariño. Fue Dani quien dio el paso de besarla por primera vez cuando vio que la unión entre ellos era cada vez más fuerte: “No le hice cobra, pero luego reculé un poco, dije ‘qué ha pasado’. La primera impresión fue de rechazo”, reconoce Ana, que aclara todas las dudas que les surgen a los colaboradores:

“En varias ocasiones hemos intentado estar separados. Nuestra razón y nuestra mente nos decía que estaba prohibido, que no podía ser, que no estaba bien y no nos sentíamos bien… pero hemos llegado a la conclusión de que sufríamos y no le hacíamos daño a nadie”, detalla.

Pero ¿cómo lo han abordado en su día a día? ¿Han sufrido muchos malos comentarios? “La gente lo sabía antes que nosotros”. Además, tienen la aprobación de su padre y de sus madres. Aunque su padre, Julián, se enteró un tiempo después, está encantado con la relación.

Ante esta situación, son varias las voces que se han mostrado muy críticas con el tema en redes sociales. "Que se intente normalizar esto me parece una absoluta aberración. No doy crédito".

Cristina Tárrega es una reconocida periodista y presentadora española nacida el 18 de noviembre de 1962 en Barcelona. A lo largo de su carrera, ha destacado en el mundo de la televisión y la radio, convirtiéndose en una figura popular y respetada en el ámbito mediático español.

Tárrega comenzó su trayectoria en el periodismo en la década de 1980, trabajando como reportera y presentadora en diversos programas de televisión y radio. Su carisma, profesionalismo y capacidad de conexión con el público la llevaron a obtener reconocimiento y popularidad rápidamente.

A lo largo de su carrera, Tárrega ha participado en programas de diferentes géneros, desde el entretenimiento hasta el periodismo de actualidad.

Uno de los aspectos más destacados de la carrera de Cristina Tárrega ha sido su trabajo en programas de estilo de vida y belleza. Su pasión por la moda y la belleza la llevó a convertirse en un referente en estos temas.

Tárrega también ha tenido una presencia destacada en los medios escritos, colaborando con revistas y periódicos donde ha compartido sus conocimientos y opiniones en temas de estilo de vida y belleza. Sus columnas y artículos han sido bien recibidos por el público, y ha sido una voz influyente en la industria.