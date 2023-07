Tan solo unas horas después de poner punto y final a la edición más larga de 'Supervivientes', los concursantes vuelven a verse las caras en el último debate en el que los participantes intentaron zanjar sus diferencias para retomar sus vidas cuanto antes.Como era de esperar, las historias de amor que surgieron en Honduras entre algunos de los concursantes han viajado hasta Madrid a la espera de ver cómo se desarrollan.

Felices y cómplcies durante todo el programa Adara y Bosco confirmaron que su affaire sigue fuera del concurso con un nuevo beso en los labios antes las cámaras.Aunque las muestras de cariño entre Adara y Bosco han sido más que evidentes durante todo el concurso, los protagonistas confirmaban en el plató que habían estado escondiéndose de las cámaras durante mucho tiempo. Aunque algunos de sus compañeros no se creen este nuevo amor, como es el caso de Artùr, el ganador del concurso sentenciaba: "Si me estabas manipulando... lo has conseguido". Le decía a Adara antes de darle un beso en la mejilla que terminaba convirtiéndose en un nuevo beso en la boca en pleno directo y ante todos los presentes.

Por su parte, Adara le explicaba a Ion Aramendi: "Su cambio físico, es muy caballeroso, siempre está pendiente de mí, siempre me quiere ayudar...". Y, mientras ella hablaba sobre él, alguien se percataba de un pequeño detalle: "Uy, cómo duda Artùr, eh...". Ha sido entonces cuando Ion ha preguntado al ucraniano por su opinión: "Adara cambió cuando estuvo nominada conmigo, no antes. Siempre ha hablado mal de Bosco y Bosco siempre ha nominado a Adara", ha comenzado. "Huele a celitos", ha reaccionado Adara. "Siempre ha hablado mal de Bosco, lo sabe él, hay que mojarse, brother", ha insistido dirigiéndose directamente al sobrino de Pocholo. "Yo me tiro de cabeza a la piscina, si quieres. Pero la verdad es que Adara y yo empezamos con baches, pero un camino plano nunca mola, mola más con baches, ¿no?", ha respondido el ganador de la edición.

Pero Artùr se ha mantenido: "Yo pienso que tres meses y pico dice una cosa y que, de repente, cuando está nominada conmigo, él se salva y al día siguiente se acuesta con él... Me parece algo... No me duele, pero es un poco raro".

A diferencia de la anterior, la incipiente historia de amor entre Manuel Cortes y Katerina ha tenido mucho menos recorrido en la vida real. Mostrando una buena relación de amistad entre ellos, Manuel dejaba claro que ambos tienen unas vidas muy diferentes e incompatibles en cuanto al amor se refiere.

Uno de los momentos más comentados de la noche ha sido la cara de Artur durante elbeso de Bosco y Adara. Unas imágenes que muchos usuaris no han dudado en compartir en redes sociales.