No, no era un parche para dejar de fumar. Así lo ha aclarado Belén Esteban en sus redes sociales, después que durante la retransmisión de la "Velada del año 3", celebrada el sábado en Madrid, los actores Mario y Óscar Casas señalasen, con total naturalidad y sin aparente maldad, que la "princesa del pueblo" llevaba en la piel un medicamento contra el tabaquismo.

Belén Esteban saltó a la fama en 1995. Por aquel entonces la hoy tertuliana era una joven de 22 años. La relación se prolongó unos cinco años, y en ella nació Andrea Janeiro, la única hija de ambos.

Tras la ruptura, Belén Esteban comenzó a colaborar con el programa "Como la vida", presentado por Alicia Senovilla. De allí dio el salto a "Sabor a ti", con Ana Rosa Quintana, con la que dio el saltó a Telecinco en 2004. Ahí comenzó a aparecer también en otros espacios de la cadena como "Crónicas marcianas", "Salsa rosa" o "La noria". En 2009 se pasó a "Sálvame" con Jorge Javier Vázquez, donde permaneció hasta su cancelación el pasado 23 de junio.

Más que una figura del mundo del corazón, Belén Esteban se ha convertido en toda una figura de la cultura popular. Tanto es así, que fue una de las invitadas a la "Velada del año 3", el multitudinario evento organizado el sábado por Ibai Llanos en Madrid.

En un momento de la retransmisión, que tuvo lugar a través de la plataforma online Twitch, Belén Esteban fue enfocada por las cámaras. En ese momento, los hermanos Casas señalaron, con total naturalidad y por error, que una especie de apósito que llevaba en el brazo era un parche para dejar de fumar.

Y no, no lo era. Era un dispositivo para medir el azúcar en sangre, ya que Belén Esteban es diabética. "Hola a toda sy todos. El sensor que llevo en el brazo no es para dejar de fumar, es para medir mi azúcar porque soy diabética", aclaró en Instagram.