Tamara Falcó e Íñigo Onieva están a punto de casarse, con la fecha fijada para el próximo 8 de julio. Sin embargo, parece que su compromiso no se detendrá allí. Según un colaborador del programa Fiesta, presentado por Emma García, la pareja tiene planes de formar una familia después de su boda.

Después de pasar por altibajos en su relación, la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva está a punto de convertirse en una realidad. Hace algunos meses, pocos creían en esta posibilidad después de que la pareja se separara debido a unas fotos que salieron a la luz, mostrando a Íñigo besando a otra mujer durante un festival de música en Estados Unidos. Esta ruptura ocurrió apenas días después de su compromiso. Tamara misma compartió esta información durante una rueda de prensa, en la cual se especula que pudo haber recibido una considerable suma, aunque se desconoce si en efectivo o en especie.

Pasaron los meses y la pareja volvió a encontrarse en público en un par de ocasiones, dando indicios de una posible reconciliación, la cual finalmente sucedió. Incluso realizaron un viaje romántico al Polo Norte, documentado detalladamente en la revista Hola. Desde entonces, la única separación que experimentaron fue cuando Íñigo viajó al otro lado del mundo por razones laborales, mientras Tamara decidió enfocarse en su trabajo.

Después de San Valentín, la pareja volvió a hacer apariciones públicas y Tamara no ha dudado en compartir algunos detalles sobre su boda en las últimas semanas.

Ahora, con la boda casi confirmada, parece que la pareja está considerando la idea de formar una familia y tener un hijo. Según un colaborador del programa Fiesta, Tamara está siguiendo un tratamiento hormonal para dar este paso hacia la maternidad. Además, se mencionó que el aumento de peso de Tamara se debe a un problema de tiroides relacionado con el tratamiento.

El "desagradable" gesto de Tamara a Pablo Motos

A pocos días de pasar por el altar, a Tamara Facó le crecen los enanos. Después de tener que hacer frente al robo de algunas de las joyas que luciría el día del enlace, ahora, la marquesa de Griñón ha protagonizado una nueva polémica, esta vez, con Pablo Motos. Y es que el presentador, Pablo Motos, había descubierto, por sorpresa y gracias a Nuria Roca, que no está invitado a la preboda por haber criticado en tertulias anteriores las bodas que duran tres días.

Un 'feo' gesto que, eso sí, recibió la adecuada explicación por parte de su colaboradora. "Me dio cosa invitarte porque como criticasteis aquí tanto lo de las bodas que duraban tres días, pues ya no me atreví a decirte que la mía duraba tres días", le reconoció. "Estás invitado a todo, si quieres venir", intentó arreglarlo Tamara. Al final, el malentendido quedó arreglado con un emotivo abrazo.