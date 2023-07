Semana intentsa de entrevista para Ana Rosa Quintana. Alberto Núñez Feijóo acude a 'El programa de Ana Rosa' para desvelar todos los detalles de su futuro equipo político si accede a la presidencia del Gobierno, cómo serán las leyes que llevará a cabo y analiza la situación política de España antes de las elecciones generales del 23-J.

El líder del PP da pistas ante Ana Rosa sobre quién será la vicepresidenta de su gobierno: "Es una mujer, es política, ha gobernado y en el Gobierno de España no ha estado". Además, aclara ante la audiencia que no es Ayuso: "Creo que en este momento no querría estar en el gobierno". También da pistas sobre su ministro de Economía: "Es muy bueno, no es político ni ha estado en política y tampoco ha tenido un cargo en ningún partido político. Está absolutamente acreditado". Ana Rosa le pregunta por un tema de vital importancia en España y la posición de VOX: "En cuanto a la violencia machista, cuatro mujeres, tres de ellas muertas, ya vamos por 27 víctimas en lo que van de año y veintitantos niños. ¿Cómo se puede negar la violencia de género o machista? Sé que no es su caso, ¿pero cómo se puede negar la evidencia?". PUBLICIDAD Feijóo le responde con contundencia ante este aspecto: "Es una línea roja que nosotros no vamos a aceptar. No soy el intérprete de VOX, pero lo que parece que dice es que está en contra de la denominación de violencia de género y que sí acepta la violencia machista. Hay unas declaraciones de Abascal de hace unos días que son por fin clarificadoras". "La violencia machista es incuestionable, no vamos bien por eso", sentencia ante toda la audiencia y la posición de VOX. Además, el líder 'popular' añade "El PP hizo en 2016 O 2017 un pacto de estado contra la violencia machista, ¡un pacto de estado en el que estaban todos menos Podemos! ¿Qué hace el Sanchismo? Le da la Igualdad y sus políticas a los señores de Podemos y rompen el pacto de estado, ésta es la realidad de las cosas".

Tras esta entrevista, mañana es el turno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Mañana a las nueve y cuarto de la mañana estará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Intentaremos hablar y yo creo que lo vamos a conseguir". "Se lo agradezco porque claro, después de cuatro años... Es que no le voy a reconocer", ha dejado caer la presentadora, que también ha recordado que el político llevaba siete años sin ir al programa de Pablo Motos: "Aquí creo que son cuatro o un poquito más. Pero vamos a ver, es el presidente del Gobierno".

"Estamos en campaña electoral y este programa está abierto a todos los líderes políticos que se presentan a las elecciones. Absolutamente a todos", ha insistido Ana Rosa, que más adelante le lanzaba uno de sus habituales dardos al líder del Ejecutivo: "Tiene que empezar a distinguir entre la crítica y la manipulación, no es lo mismo", explicaba.

El color de la ropa

"Solo me voy a poder vestir de blanco", declara Ana Rosa. Y añade rápidamente el motivo por el que dice en el chascarrillo que solo vestirá de blanco: "No te puedes poner azul, rojo, verde, fucsia...". Sus compañeros entre risas le dicen que se ponga el color de Ciudadanos ya que no está en la política: "Te puedes poner el naranja". Ésta responde rápidamente: "El naranja no es mi color".