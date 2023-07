Bertín Osborne continuará con la nueva temporada de 'Mi casa es la tuya'. India Martínez será la protagonista de la próxima entrega. El presentador visitará la casa de la cantante para conocer a Jeni, la mujer que existe detrás de la artista: "Era una niña muy tímida obsesionada con la música", se autodescribe.

Además, Bertín también conocerá a la pareja de India, que le dejará asombrado con la primera impresión debido al olor de su pelo: "¡Qué bien huele!". Algo que, tal y como reconoce la cantante, siempre le dicen.

India recordará sus orígenes en el humilde barrio de Las Palmeras con "riesgo de exclusión social" y especialmente un episodio en el que estuvo en peligro: "Me apuntaron con una pistola". Pero también lo hará con el sentimiento tan bonito que tuvo por la música desde pequeña: "En el supermercado me subía en una silla a cantar".

Pero, como en cada programa, Bertín tratará de buscar la parte más íntima de sus invitados. Por ello, India y su chico se abrirán con el presentador y le contarán todos los detalles de su historia de amor. Durante su visita, también compartirá un rato con amigos de la cantante que se pasarán por su hogar, entre ellos el cantante Antonio José. India Martínez, cantante de pop y flamenco con un Goya a la Mejor Canción Original en 2015 y una nominación a los premios Grammy latinos en su palmarés, abre las puertas de su casa sevillana para recibir a Bertín Osborne, con quien comparte aspectos desconocidos de su vida, sus orígenes y su trayectoria profesional en la nueva entrega de 'Mi casa es la tuya' que Telecinco ofrecerá este lunes 12 de junio, a partir de las 22:00 horas.

En su charla con Osborne, repasará los principales hitos de su carrera artística, como su nominación a los prestigiosos premios Grammy latinos en la categoría de Mejor Nuevo Artista en 2009: “Cuando me llamaron para decirme que me habían nominado a los Grammy latinos, no me lo creía. ¡Si ese disco apenas se había escuchado en España!”, asegura.

No obstante, son muchas las voces críticas en redes sociales que critican a los invitados de Bertín, así como el tono de las entrevistas. Muchos aseguran que el formato del espacio de Bertín no se ha sabido actualizar y que el estilo de entrevista lujo e incluso "pijerío", como muchos califican.

Encuentro tenso

Muchas han sido las pretendientas que han salido a la palestra después de que Bartín Osborne se divorciase de Fabiola Rodríguez. Sin embargo, el presentador no renuncia a seguir manteniendo una agitada vida social. La última aparición del andaluz fue en el cumplaños del turronero, quien celebró una de las fiestas más multitudinarias del año, a la que acudieron 3.500 inivitados. Un evento al que ta,bién acudió Fabiola Martínez, exmujer del presentador de "Mi casa es la tuya".

No obstante, algunos asistentes a la fiesta coinciden en destacar la actitud que ambos mostraron durante la celebración. "No estuvieron muy lejos, muy distanciados, la verdad que alguna miradita...". Trapote tomaba la palabra para confirmar las informaciones de su compañero: "Hubo miraditas. Bertín iba guapísimo con esa camisa floreada", indicó Antonio Santana en "Así es la vida".

Sin embargo, Fabiola Rodríguez no parecía estar igual de cómoda que el presentador. "Bertín estaba en su salsa, con mucha mujer, mucho baile. Y Fabiola estaba como un poquito apocada. Yo me pongo en su lugar. Tú imagínate: me separo de mi marido, tengo que ir a una fiesta, me lo encuentro allí...", señaló Beatriz Trapote.