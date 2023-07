Ana María Aldón está más feliz que nunca. Esta tarde ha acudido a su habitual puesto de trabajo en el programa Fiesta y ha soltado varias bombas.

Y es que nueve meses después de su separación de José Ortega Cano, Ana María Aldón vuelve a estar enamorada. Así lo ha confirmado la colaboradora este domingo en 'Fiesta', revelando algún detalle del hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor y de quien asegura con una sonrisa que se siente "la mujer de su vida".

Hace varias semanas, antes de poner rumbo a Honduras para regresar a 'Supervivientes' por una semana como 'fantasma del pasado', la gaditana confesaba que estaba de nuevo ilusionada. Y ahora, dando un paso más allá, ha confirmado que tiene novio, que la cosa va muy en serio y que no puede estar más feliz.

Se trata de un hombre anónimo, algo mayor que ella -50 y pocos años, la "edad perfecta" como ha reconocido-, alto, con los ojos azules y de quien por el momento prefiere no dar ni su nombre ni sus apellidos. Aunque llevan poco tiempo, la relación se consolida a pasos agigantados y como ha confesado Ana María ya han hecho algún viaje juntos y su familia ya le conoce.

"Llevamos poco tiempo, pero lo suficiente para saber que me hace muy feliz. Nos hemos dicho muchas cosas, tiene un nombre compuesto, es muy español, deportista, guapo e inteligente. Vive en Madrid, pero no es de aquí. Es del norte, aunque el norte es de Madrid para arriba", ha revelado con una sonrisa. "Me siento la mujer de su vida. Me hace sentir que soy su prioridad", ha asegurado.

Sin embargo, y dispuesta a mantener su privacidad "porque no pertenece a este mundo", la colaboradora no ha querido dar más datos de este hombre que le ha devuelto la ilusión en el amor cuando se cumplen 6 meses de su divorcio de Ortega Cano y con el que, si todo sigue como hasta ahora, no le importaría volver a pasar por el altar.

Pero hoy en Fiesta, Ana María ha confesado, tras un intenso rifirrafe con el paparazzi Sergio Garrido, que está "de tres meses", aunque segundos más tarde ha confirmado que era broma.