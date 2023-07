Sergio Ramos levanta pasiones allá donde va. El que fuera campeón del mundo con la selección española y capitán del Real Madrid, ha coincidido en sus vacaciones en Ibiza con una estrella internacional. Un encuentro que ha impactado a un reconocido cantante de fama mundial.

El futbolista Sergio Ramos García se dejó ver este domingo en Ushuaïa Ibiza Beach Hotel disfrutando del esperado concierto del cantante de reggeaton Maluma, mientras aclara su futuro profesional tras su salida del Paris Saint Germain.

Después de la mágica noche vivida en el conocido club ibicenco el colombiano recibió un regalo que, desde luego, fue del todo inesperado. Ramos regaló al artista una camiseta con su nombre y número de jugador del el último equipo en el que jugó el futbolista, como obsequio por el gran concierto.

Maluma se ha mostrado este pasado lunes muy agradecido por este regalo: «Si me ven solo con esta camiseta de ahora en adelante no me juzguen por favor. Sergio Ramos me la voy a poner hasta en JMM…», ha avanzado a sus seguidores en su perfil de Instagram mientras posaba en una impresionante villa en Ibiza con la camiseta puesta.

Y es que Sergio Ramos y Maluma son amigos desde hace mucho tiempo, pero la pasión del cantante por el jugador de fútbol es tal que no dudó en simular un desmayo de emoción cuando su amigo le regaló una camiseta firmada de su último equipo el Paris Saint Germain