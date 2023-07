Shakira no pasa por sus mejores días. Desde que la colombiana lo dejó con Gerard Piqué ha lanzado varias canciones en las que le manda dardos al futbolista. Pero ahora, ha decidido lanzar u nnuevo tema acompañada, sin dejar, por supuesto, las indirectas.

Y es que hay un nuevo frente abierto entre Shakira y Gerard Piqué. El exfutbolista, que está disfrutando de sus hijos desde el pasado 2 de junio, habría pedido a la cantante un cambio en los días que le corresponden por convenio para que Milan y Sasha pudiesen asistir a la boda de su hermano Marc Piqué y María Valls, que se celebrará el próximo 23 de junio en Barcelona.

Los abogados del catalán se habrían puesto en contacto con los de la colombiana para que los pequeños se quedasen 5 días más de lo inicialmente previsto con él -ya que en principio será el 19 cuando regresen con su madre- para no perderse el enlace de su tío, con el que tienen una relación muy especial, pero Shakira ha dicho un 'no' rotundo.

Así lo ha revelado la periodista Lorena Vázquez, que asegura que a pesar de las súplicas de Piqué para que los niños puedan estar presentes en un día tan importante para su familia, -y de comprometerse con su ex a compensarle dichos días más adelante- la artista habría rechazado la posibilidad de alargar la estancia de sus hijos en Barcelona más de lo estrictamente acordado en un principio, poniendo todo tipo de inconvenientes.

Una negativa cuyo trasfondo estaría en que Shakira no querría bajo ningún concepto que Milan y Sasha coincidan con Clara Chía en la boda de su tío, que supondrá el primer acto familiar al que la joven vaya con Piqué desde que hicieron pública su relación en verano de 2022.

A pesar de que el exfutbolista no se ha pronunciado sobre este delicado asunto, la colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' ha deslizado que tanto él como el resto de su familia están muy disgustados con la actitud de Shakira, que no da su brazo a torcer y no permitirá que sus hijos asistan a la boda de su tío Marc. "Está la cosa muy fea" ha apuntado, dejando entrever que la guerra entre la cantante y su ex podría recrudecerse (más) en las próximas semanas.

Pero ahora, Shakira ha lanzado una nueva canción junto a su nueva pareja musical, Manuel Turizo, un cantante de tan solo 23 años, en la que lanza varios dardos a su ex pareja.