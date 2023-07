La ruptura de Laura Escanes y Risto Mejide se produjo ya hace varios meses pero aun sigue dando de qué hablar en las redes sociales. La pareja, que llevaba más de siete años de relación y con una hija, Roma, anunció inesperadamente su divorcio mientras su podcast conjunto seguía emitiendo capítulos. Precisamente aquel proyecto conjunto en el que se involucraron fue motivo para que las especulaciones y rumores crecieran durante varias semanas. En uno de los capítulos de ‘Cariño, ¿pero qué dices?’ Risto Mejide emitió unas declaraciones en las que pareció darle a entender a Laura Escanes que su relación no iba a ser para toda la vida y eso la creadora de contenido no se lo tomó bien.

Ahora parece que ambos rehacen su vida. Escanes ha confirmado su relación con el cantante Álvaro de Luna y a Mejide se le ha podido ver por Valencia con otra chica con la que ya le involucran sentimentalmente. No obstante, el proceso de ruptura no ha sido fácil para ninguno de los dos. Así lo ha expresado varias veces Laura Escanes en su nuevo podcast en solitario ‘Entre el Cielo y las Nubes’. A Risto ha costado más escucharle hablar en público de cómo se sentía. El presentador continuó con sus proyectos personales y se involucró en el lanzamiento de un nuevo libro, así como en la participación como jurado de ‘Got Talent’ y ahora con otra temporada de ‘Viajando con Chester’.

Risto advierte a Sánchez

La entrevista de Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez sigue dando mucho que hablar. Ahora ha sido Risto Mejide el que ha querido opinar acerca de la charla que mantuvo el presidente del gobierno con la presentadora. "Esta mañana ha habido un momento con Ana Rosa que es lo que más me ha llamado la atención», manifestaba el presentador de 'Todo es mentira', antes de dar paso a un vídeo en el que se mostraban las manifestaciones a las que se refería y que provocaría la reacción inmediata de Risto Mejide.

Yo claro, cuando veía esto, decía ... Sí, una cosa son los hechos, que son los que son y es algo evidente, pero los votos se mueven más por opiniones que por hechos», empezaba diciendo el presentador del programa de Cuatro. "Los hechos los conocemos todos pero para las opiniones la gente acude a un programa de televisión, ya sea el de la reina de las mañanas o a al que sea, también para escuchar otras opiniones y son las opiniones las que movilizan el voto", afirmaba Risto Mejide que seguidamente le dejaba un 'recado' a Pedro Sánchez delante de las cámaras de 'Todo es mentira'. "Este menosprecio a: 'esta es su opinión'... No, no es la opinión de cualquiera. Para empezar es la opinión de Ana Rosa Quintana y hay mucha gente que la sigue", avisaba el presentador al presidente del Gobierno.