Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

Aunque parece que el programa siempre se ha emitido en Honduras, este no es el único destino. En el año 2000 se grabó en Panamá, en 2001 en Seychelles, en 2003, año en el que se emitieron dos ediciones, y en 2006, en la República Dominicana, en Brasil en 2004, en Kenia en 2005, en Nicaragua en 2010 y, finalmente, en Honduras, entre 2007 y 2009, 2011 y entre 2014 y 2022.

La versión española de Supervivientes comenzó con dos ediciones de concursantes anónimos el 10 de septiembre de 2010 en Telecinco. Después, cambió de cadena y se emitió en Antena 3 bajo el nombre de "La isla de los famosos" durante cuatro ediciones, en una de ellas alternando famosos y anónimos.

Hasta ahora, el programa pertenecía a la productora Bulldog Tv, pero tras el final de esta edición, en 2024 pasará a formar parte de Cuarzo Producciones, productora que ya se encarga de emitir en la cadena de Mediaset La isla de las tentaciones.

Cambio de piel

Después de vivir una de las aventuras más extremas de su vida, no es raro que los concursantes de Supervivientes hayan sufrido las consecuencias de estar alejados del mundo. No comer, dormir en el suelo, y la tensión constante ha hecho que muchos de ellos vuelvan no solo con un radiante moreno y el pelo más largo, sino también con algunas secuelas que no se ven a primera vista.

Este ha sido el caso de Alma Bollo, quien ha querido poner punto y final a esta etapa de su vida pasando por su centro de estética de confianza. La joven ya lleva varias semanas en España, por lo que ha tenido tiempo para poder descansar y ser más consciente de cómo ha cambiado su piel.

Para recuperar de nuevo su estado natural se ha puesto en las manos de expertos. Así, gracias a un tratamiento estético quiere deshacerse de los granitos, la piel seca y las marcas que le han quedado a causa de las temperaturas de la isla.

La sevillana ha compartido en Instagram el tratamiento de punta de diamante al que se ha sometido. En el vídeo ha explicado que ella ha "optado por una versión un tanto agresiva porque la piel la tenía fatal". Así, ha conseguido rehidratar la piel, eliminando células muertas, unificando el tono y mejorando la elasticidad para eliminar las marcas del acné o cicatrices.