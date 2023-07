Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Además del éxito en televisión, Supervivientes también ha generado un gran impacto en las redes sociales. Durante el programa, los fans comparten sus opiniones y comentarios en tiempo real, lo que aumenta la interacción y la emoción del programa.

Asraf da la cara

El concurso del novio de Isa Pantoja ha estado marcado, muy a su pesar por los continuos encontronzos entre este y los hermanos Bollo. Unas desavenencias que parecen continuar tras abandonar la isla.

Uno de los principales interrogantes que sobrevolaban tanto el plató de Supervivientes como la isla hondureña era si finalmente, Manuel Cortés y Alma Bollo estarían entre los invitados a la boda de la hija de Isabel Pantoja y Asraf. Una duda que parece que ya ha sido resuelta.

El exconcursante de Supervivientes se ha despachado contra los que fueran sus compañeros de aventura y ha dejado muy clara su postura ante la posibilidad de que los hijos de Eaquel Bollo acudan al enlace. "A Manuel tengo claro que no. Lo de Alma tendría que pensármelo. A Manuel no, porque ha querido hacer daño a la relación, se ha metido con la relación, ha dicho que estoy con Isa por interés. Si fuera por mí no les invitaría. Si es por hacer feliz a Isa, sí”, contesta rotundo.

Manuel sacaba cosas de fuera, me insultaba, me despreciaba… Quería desprestigiarme. Menospreciaba cada cosa que hacía. Me intentaba humillar”, asegura en la citada publicación, donde carga contra Manuel Cortés diciendo que “es un falso”, que “no es un buen amigo” y que tampoco “tiene palabra". “Ha sido muy estratega. Creo que me pidió perdón falsamente solo para que no le nominase”, señala.

Sobre Raquel Bollo también se ha forjado una opinión. Los enfrentamientos de la excolaboradora de ‘Sálvame’ con su novia no le han gustado nada. Han sido completamente inesperados para él, que está sorprendido tras ver todos los vídeos que hay de ella “metiéndose con Isa”.