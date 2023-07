Tras el final de Sálvame, que dijo adiós a sus espectadores después de catorce años de emisión, sus colaboradores buscan nuevas formas de ganarse la vida. Éste es el caso de Belén Esteban, que aunque ya se ha confirmado para el proyecto que continuará en Netflix, ha sorprendido a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales: "Toca la bocina".

Belén Esteban se dio a conocer públicamente tras su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en TV.

La Esteban comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. Peor no sería hasta 2002 cuando comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009.

Desde 2009 abandonó a Ana Rosa Quintana para estar con Jorge Javier Vázquez en Sálvame. También ese año dio las campanadas de Telecinco con el mismo Jorge Javier Vázquez. Y uno de sus hitos fue la entrada en el reality Gran Hermano Vip, en enero de 2015, que acabó siendo la ganadora de esa edición.

La 'Princesa del pueblo' se pronuncia

Belén Esteban ha ejercido como madrina de 'Superlativas', el nuevo podcast de Carlota Corredera, en el que ha hablado abiertamente de las ofertas que ha recibido de distintos políticos y en el que ha asegurado que tiene muchas dudas sobre a qué partido darle su voto en las próximas elecciones generales del 23-J. "Estoy muy indecisa porque a mí no me gustan que se junten varios partidos", ha confesado la excolaboradora de 'Sálvame'.

"Vamos, que te gusta un partido, pero no te gusta con quién va a ir en coalición", ha matizado Carlota Corredera, ante lo que la 'princesa del pueblo' añadía: "Totalmente, no me gustan y estoy muy indecisa. A lo mejor este año el voto que siempre he hecho no va a ser". Su amiga le señalaba entonces que esas palabras iban a protagonizar muchos titulares, pero la ganadora de 'GH VIP' ha dejado muy claro que le da igual que la critiquen por no apoyar a cierto partido político del que no ha querido dar el nombre, aunque cree que todo el mundo imagina cuál es.

"Hay partidos con los que no estoy nada de acuerdo, porque creo que con ellos en vez de ir para adelante vamos para atrás y lo que hay que ir es para adelante. Creo que con lo que voy a decir va a saber qué partido es toda España y todo el mundo que nos vea: tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos y yo lo que no voy a hacer es que, a ellos que han sufrido tanto, meter a un partido político que vaya a medias con otro, que puedan gobernar y que en vez de ir para adelante vayan para atrás", ha comentado la televisiva.