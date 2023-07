"Me he quedado loquísima". Así lo ha dicho Fani Carbajo, después de contactar con una medium. La ex de "La isla de las tentaciones" y "Supervivientes" ha relatado a sus seguidores una de sus experiencias más paranormales, con la que ha dejado con la boca abierta a sus seguidores.

Fani Carbajo saltó a la fama en 2020, coincidiendo con la emisión de la primera temporada de "La isla de las tentaciones". Acudió junto a su pareja, Christofer Guzmán, y ambos dejaron momentos ya para la historia de la pequeña pantalla en España como el célebre "Estefaníaaaaa", que gritó el joven cuando se enteró de la infidelidad de su pareja. La popularidad alcanzada en este programa le sirvió para ganarse un pasaje a "Supervivientes", participando en la edición de 2020. La madrileña estuvo 56 días en la isla y fue la sexta expulsada. Aunque con idas y venidas, parecía que Fani y Cristopher estaban hechos el uno para el otro. Tanto es así que en junio de 2022 se casaron. La felicidad no duró mucho al matrimonio, que terminó por separarse Ahora, Fani Carbajo ha sorprendido a sus seguidores al revelar una de sus experiencias paranormales más llamativas. La relató mientras viajaba en coche y lo publicó en su Instagram: "Os voy a contar una cosa que vais a flipar. Me he quedado loquísima. Es muy fuerte. Le pasé una foto a una medium y no le dije quién era. Y adivinó que era mi madre y hablé con ella cosas que me he quedado loquísima, que nunca han salido en televisión y que solamente sabía yo", afirmó la ahora cantante.