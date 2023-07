Susanna Griso ha protagonizado un hilarante momento en plena recta final para cerrar la temporada en 'Espejo Público'. La presentadora del espacio matinal de Antena 3 ha tenido este miércoles un lapsus al mezclar la actualidad política con los míticos Sanfermines.

Para ser más exactos, la periodista se disponía a conectar con una reportera situada en el centro de Pamplona cuando, en vez de decir 'Pamplona', ha dicho 'Moncloa', que tiene las mismas vocales y también es un emplazamiento que está muy de actualidad de debido a las elecciones generales del próximo 23 de julio, dándose cuenta del error.

“En Moncloa se respira ya San Fermín”, afirmó Griso, que rápidamente reaccionó y corrigió su error, llevándose las manos a la cabeza mientras no paraba de reírse: "¿En Moncloa he dicho? ¡No me lo puedo creer!".

“¿Os dais cuenta de que necesito vacaciones? Estoy fatal”, comentó la comunicadora, añadiendo un pequeño comentario en tono de broma antes de dar por zanjado el asunto: "Dos campañas seguidas no hay cuerpo que lo resista”.