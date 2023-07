Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

El concurso, que suele tener una duración de tres meses, conserva la misma temática que al principio: los concursantes deben aprender a sobrevivir, sin ningún tipo de comodidad, para llevarse a casa un premio dotado con 200.000 euros. Para lograrlo los participantes deben dividirse en grupos y superar diversas pruebas hasta quedar solo diez personas. Cuando esto ocurra, los concursantes restantes deben competir para salvarse y llegar a la gala final, en la que se decidirá el ganador de la edición.

Aunque parece que el programa siempre se ha emitido en Honduras, este no es el único destino. En el año 2000 se grabó en Panamá, en 2001 en Seychelles, en 2003, año en el que se emitieron dos ediciones, y en 2006, en la República Dominicana, en Brasil en 2004, en Kenia en 2005, en Nicaragua en 2010 y, finalmente, en Honduras, entre 2007 y 2009, 2011 y entre 2014 y 2022.

La versión española de Supervivientes comenzó con dos ediciones de concursantes anónimos el 10 de septiembre de 2010 en Telecinco. Después, cambió de cadena y se emitió en Antena 3 bajo el nombre de "La isla de los famosos" durante cuatro ediciones, en una de ellas alternando famosos y anónimos.

Hasta ahora, el programa pertenecía a la productora Bulldog Tv, pero tras el final de esta edición, en 2024 pasará a formar parte de Cuarzo Producciones, productora que ya se encarga de emitir en la cadena de Mediaset La isla de las tentaciones.

Secuela psicológica

La ganadora de ‘Gran Hermano VIP’ ha pasado del hambre a tener a su disposición toda la comida que quiera y más. Su cabeza y su cuerpo se han acostumbrado a la falta de alimento, por eso, sin poder evitarlo, Adara se da atracones de manera inconsciente.

Su mente la obliga a consumir la mayor cantidad de comida posible por si después, como ocurriera en la isla, no hubiese más. Sin embargo, aquí sí puede permitirse el lujo de comer de manera abundante cinco veces al día (o las que quiera). El problema que tiene es que lo hace de manera compulsiva, algo que agrava sus problemas digestivos y que ha terminado haciendo que sufra el temido efecto rebote.

Adara se marchó de España con una bacteria en el estómago que le impidió adelgazar tanto como sí lo han hecho otros compañeros. Su barriga se inflamó durante la última etapa de concurso, algo por lo que la ex de Rodri Fuertes ha sido muy criticada. Su intención a su regreso era cuidarse para mejorar su problema gastrointestinal, pero su mente no se lo permite.

“Estoy comiendo muchísimo. La cabeza me está jugando una mala pasada porque todo el rato siento que me van a quitar la comida y que se me va a acabar en cualquier momento”, comenta mientras habla de esta consecuencia psicológica que tiene desde que pusiese fin a su aventura en ‘Supervivientes’.

"El efecto rebote está siendo importante. Peso más que nunca y quiero frenarme un poco, más que nada para que mi estómago no siga sufriendo… Y no puedo”, comenta con una risa nerviosa y desesperada.