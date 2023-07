Nadie puede negar que la actual edición de Supervivientes ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por la polémica montada entre las familias Bollo-Cortes y Pantoja. Pues unas de las primeras, Alma Bollo, ha tomado una drástica decisión: "Me tiene super feliz".

Supervivientes es uno de los realities más emblemáticos y exitosos de la televisión española. Este programa, transmitido por Telecinco, ha sido un éxito desde su estreno en el año 2000 y sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

El formato de Supervivientes es sencillo pero efectivo. Un grupo de concursantes es enviado a una isla desierta donde deben sobrevivir durante varias semanas sin lujos ni comodidades. Durante su estancia en la isla, los concursantes participan en desafíos y pruebas para ganar comida, agua y otros recursos. Además, deben convivir entre ellos, lo que suele generar tensiones y conflictos.

Supervivientes se ha convertido en uno de los programas más populares de la televisión española por varias razones. Por un lado, es un programa que combina el drama, la aventura y la supervivencia en un formato atractivo para el público. Además, el hecho de que los concursantes estén en un entorno hostil y sin comodidades aumenta la tensión y la emoción del programa.

Otro factor que ha contribuido al éxito de Supervivientes es su variedad de concursantes. A lo largo de los años, el programa ha incluido a personajes de la televisión, la música y la sociedad, lo que ha generado un gran interés entre el público. Además, los concursantes son elegidos por su carisma, su personalidad y su capacidad de crear drama, lo que asegura un espectáculo entretenido para el público.

Problemas de salud

Aunque no llegó a la final, Alma Bollo quedó sexta en Supervivientes 2023, por lo que hace varias semanas que regresó de Honduras. Y, desde entonces, ha estado sometiéndose a distintas pruebas médicas por una dolencia estomacal que tenía, aunque ahora está contenta de saber que no era tan grave como pensaba.

La hija de Raquel Bollo apenas perdió peso durante su estancia en el reality, y eso tenía relación con su problema de salud. De hecho, contó que ella, antes de viajar, ya tenía problemas en el estómago y durante el concurso le detectaron colon irritable. Sin embargo, en España, el diagnóstico ha sido otro, tal y como contó este miércoles en sus stories.

"Acabo de salir del médico. Una de las pruebas que me faltaban era una ecografía, no porque esté embarazada ni nada de eso, sino para que me vieran la parte del estómago y el abdomen", reveló la influencer. "Lo que han visto es lo que yo ya sabía, porque cuando me hicieron la revisión a la llegada de Supervivientes me dijeron que estaba completamente llena de gases".

Por este motivo, la exconcursante no había perdido peso en su estancia y se sentía hinchada. "Me dijeron que no sabían cómo podía vivir cómodamente. Estoy completamente llena de gases y además no puedo ir al baño", aseguró.