Ibai Llanos estrenó el mes de julio con la celebración de la velada, un evento que estuvo lleno de caras conocidas, entre ellas la de Belén Esteban que fue, sin duda, una de sus principales estrellas. Durante el acto, las cámaras fueron a por la excolaboradora de Sálvame para que contase su "ausfit", volviéndose este vídeo viral: "Qué vergüenza".

Belén Esteban se dio a conocer públicamente tras su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en TV.

La Esteban comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. Peor no sería hasta 2002 cuando comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009.

Desde 2009 abandonó a Ana Rosa Quintana para estar con Jorge Javier Vázquez en Sálvame. También ese año dio las campanadas de Telecinco con el mismo Jorge Javier Vázquez. Y uno de sus hitos fue la entrada en el reality Gran Hermano Vip, en enero de 2015, que acabó siendo la ganadora de esa edición.

Naturalidad

La excolaboradora de Sálvame acudió a la velada de Ibai Llanos y, mostrando su naturalidad, no tuvo problemas en responder a los periodistas, que querían saber qué era lo que llevaba puesto. "Ay qué vergënza", comienza diciendo para afirmar, "a ver Ibai, me ha dicho que cuente mi 'ausfit', zara, el pantalón zara, las zapatillas Don Algodón y lo más valioso que llevo, que es un regalo que me hicieron, es este bolso, pero luego también llevo mi abanico, de Ale-hop".