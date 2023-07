No son tiempos fáciles para Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos se encuentra en sus horas más bajas tras el fin de Sálvame, tal y como aseguran en la revista Lecturas: "Quiero apartarme de la vida".

Su madre, María Teresa Campos, es una presentadora y personalidad televisiva española que ha estado en la televisión durante más de cinco décadas. Conocida por su carisma y su estilo de presentación único, ha sido una de las personalidades más influyentes y queridas en la televisión española.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa comenzó su carrera en la televisión en la década de 1960. Desde entonces, ha presentado numerosos programas y ha sido una de las caras más visibles de la televisión española. Durante su carrera, ha presentado programas de variedades, talk shows, programas de entretenimiento y programas de noticias.

María Teresa es conocida por su estilo de presentación cálido y acogedor, que ha sido muy popular con el público español. Es una presentadora que escucha atentamente a sus invitados y les brinda un espacio seguro para hablar de sus experiencias y opiniones. Además, es conocida por su sentido del humor y su habilidad para hacer reír a su audiencia.

A lo largo de su carrera, María Teresa ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su trabajo en la televisión. En 2006, fue galardonada con el premio Ondas a la Mejor Presentadora de Televisión, y en 2015, recibió el premio TP de Oro a toda una vida.

Además de su trabajo en la televisión, María Teresa también es conocida por su compromiso con diversas causas sociales y políticas. Es una defensora de los derechos de las mujeres y ha hablado en contra de la discriminación de género. También ha trabajado con organizaciones benéficas que ayudan a personas con discapacidad y ha apoyado a iniciativas que luchan contra el cáncer.

María Teresa es también una mujer muy querida y respetada por su familia y amigos. Es madre de cinco hijos, incluyendo a la presentadora Terelu Campos y Carmen Borrego, y es conocida por su amor y dedicación hacia su familia.

Fin de Sálvame

Terelu ha conseguido mantenerse tras el fin de Sálvame con la aventura que el programa continuará en Netflix, pero no es el caso de Carmen Borrego, quien parece no levantar cabeza, tal y como publica la revista Lecturas. "Tengo una madre enferma, un problema con mi hijo y me he quedado sin trabajo", asegura la Campos, destacando que "me cuesta hablar, me ahogo, hay días que no me levanto de la cama, desde que no trabajo me cuesta mucho levantarme. Tengo muchísima ansiedad y mucho miedo a caer en una depresión".

Las declaraciones de Carmen Borrego no se quedan ahí, asegura que "no quiero quitarme la vida, pero quiero apartarme de la vida", sin duda dan fe del duro momento que está viviendo.