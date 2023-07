Tamara Falcó e Íñigo Onieva están a punto de casarse, con la fecha fijada para el próximo 8 de julio. Sin embargo, parece que su compromiso no se detendrá allí. Según un colaborador del programa Fiesta, presentado por Emma García, la pareja tiene planes de formar una familia después de su boda.

Después de pasar por altibajos en su relación, la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva está a punto de convertirse en una realidad. Hace algunos meses, pocos creían en esta posibilidad después de que la pareja se separara debido a unas fotos que salieron a la luz, mostrando a Íñigo besando a otra mujer durante un festival de música en Estados Unidos. Esta ruptura ocurrió apenas días después de su compromiso. Tamara misma compartió esta información durante una rueda de prensa, en la cual se especula que pudo haber recibido una considerable suma, aunque se desconoce si en efectivo o en especie.

Pasaron los meses y la pareja volvió a encontrarse en público en un par de ocasiones, dando indicios de una posible reconciliación, la cual finalmente sucedió. Incluso realizaron un viaje romántico al Polo Norte, documentado detalladamente en la revista Hola. Desde entonces, la única separación que experimentaron fue cuando Íñigo viajó al otro lado del mundo por razones laborales, mientras Tamara decidió enfocarse en su trabajo.

Después de San Valentín, la pareja volvió a hacer apariciones públicas y Tamara no ha dudado en compartir algunos detalles sobre su boda en las últimas semanas.

Ahora, con la boda casi confirmada, parece que la pareja está considerando la idea de formar una familia y tener un hijo. Según un colaborador del programa Fiesta, Tamara está siguiendo un tratamiento hormonal para dar este paso hacia la maternidad. Además, se mencionó que el aumento de peso de Tamara se debe a un problema de tiroides relacionado con el tratamiento.

Lequio explota en directo

Lequio es uno de los colaboradores más temperamentales de El programa de Ana Rosa. Algo que los espectadores han podido comprobar en directo, cuando el ex de Ana Obregón ha saltado al no poder intervenir en el debate sobre la familia real que estaba teniendo lugar en plató.

Es precisamente lo que ha ocurrido este jueves en el club social del matinal de Telecinco. En la tertulia de crónica social se encontraban hablando de la presencia de la Familia Real en los Premios Princesa de Girona 2023 que se celebraron ayer, con el foco puesto en el discurso de la Princesa Leonor.

También se ha debatido de la eventual visita que el emérito Juan Carlos I estaría planeando de cara a finales de julio y para participar una vez más en una regata en Sanxenxo. La periodista experta en Casa Real, Mariángel Alcázar, ha entrado en directo telemáticamente para dar algunas pistas sobre ello.

Entre ella y Paloma Barrientos, Sandra Aladro y Pepe del Real han consumido el tiempo. De modo que Alessandro Lequio no ha tenido la oportunidad de pronunciarse dado que, por necesidades de antena, había que dar paso a un bloque publicitario. No obstante, él lo ha entendido como un acto de censura. Algo que no sorprendería, pues siempre que ha podido ha desatado su lengua de forma, a veces, intolerable a la hora de descalificar a la reina Letizia.

"¿Y yo nada no? Yo nada", se ha quejado inmediatamente al escuchar cómo Ana Rosa y Patricia Pardo procedían a cambiar de asunto. "Tú vas a hablar lo que quieras, pero tenemos que hacer una pausa. Es que parece que siempre te cortamos a ti", le ha parado los pies la presentadora gallega para evitar que su compañero azuzara la sombra de la censura como en alguna otra ocasión.