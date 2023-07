Tamara Falcó e Íñigo Onieva están a punto de casarse, con la fecha fijada para el próximo 8 de julio. Sin embargo, parece que su compromiso no se detendrá allí. Según un colaborador del programa Fiesta, presentado por Emma García, la pareja tiene planes de formar una familia después de su boda.

Después de pasar por altibajos en su relación, la boda entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva está a punto de convertirse en una realidad. Hace algunos meses, pocos creían en esta posibilidad después de que la pareja se separara debido a unas fotos que salieron a la luz, mostrando a Íñigo besando a otra mujer durante un festival de música en Estados Unidos. Esta ruptura ocurrió apenas días después de su compromiso. Tamara misma compartió esta información durante una rueda de prensa, en la cual se especula que pudo haber recibido una considerable suma, aunque se desconoce si en efectivo o en especie.

Pasaron los meses y la pareja volvió a encontrarse en público en un par de ocasiones, dando indicios de una posible reconciliación, la cual finalmente sucedió. Incluso realizaron un viaje romántico al Polo Norte, documentado detalladamente en la revista Hola. Desde entonces, la única separación que experimentaron fue cuando Íñigo viajó al otro lado del mundo por razones laborales, mientras Tamara decidió enfocarse en su trabajo.

Después de San Valentín, la pareja volvió a hacer apariciones públicas y Tamara no ha dudado en compartir algunos detalles sobre su boda en las últimas semanas.

Ahora, con la boda casi confirmada, parece que la pareja está considerando la idea de formar una familia y tener un hijo. Según un colaborador del programa Fiesta, Tamara está siguiendo un tratamiento hormonal para dar este paso hacia la maternidad. Además, se mencionó que el aumento de peso de Tamara se debe a un problema de tiroides relacionado con el tratamiento.

Sonado desplante

Todos los detalles que rodean la boda de la marquesa de Griñón y el empresario han dado que hablar. Desde lo sucedido con el vestido de Tamara (y el drástico cambio de diseñador a última hora), a la verdad tras la codiciada lista de invitados, incluida, recientemente, una trama que ya adquiere verdaderamente tintes de película: el robo de joyas por valor de dos millones de euros pertenecientes a algunos de los asistentes al evento. De hecho, no han sido pocos los que, con humor, han interpretado estos infortunios como una señal hacia Tamara para que reconsidere su decisión de casarse.

Pero la boda, pese a la larga enumeración de obstáculos e imprevistos, sigue en pie. Y una de las personas que acudirán a la ceremonia religiosa y la posterior celebración en el palacio que Carlos Falcó legó a su hija es Eugenia Martínez de Irujo. Su asistencia no tendría, a priori, que parecer algo extraño, habida cuenta la relación que hay entre ambas. Pero lo es teniendo en cuenta las declaraciones recientes de la hija de la Duquesa de Alba.

"No voy a ir, vamos, no creo. Tamara es más joven que yo y tampoco somos amigas. Nunca hemos salido juntas entonces no tiene porqué invitarme, la verdad", explicó hace unos días, extrañada por las preguntas de la prensa al respecto. De hecho, a la tercera ocasión que recibió una duda sobre la boda de la marquesa de Griñón, reaccionó de forma inesperada: "No me vayáis a preguntar por Tamara ahora que me la bufa, o sea, no sé cómo explicarte", soltó a los reporteros.