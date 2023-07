Telecinco continúa apostando por los concursos con el regreso de uno de sus formatos más míticos. '¡Allá tú!', el popular programa que ya emitió hace más de una década, prepara su regreso a Mediaset con una renovada versión que volverá a contar con Jesús Vázquez como presentador.

Según avanza en una nota de prensa, el grupo de comunicación ya trabaja junto a Gestmusic en la producción del espacio, que incorporará nuevos elementos y giros en su mecánica.

Esta será la tercera etapa de '¡Allá tú!' en televisión. La primera de ellas se emitió en Telecinco entre los años 2004 y 2008, mientras que en 2011 dio el salto sin éxito a las tardes de Cuatro.

Jesús Vázquez, que en junio de 2022 renovó su contrato de larga duración con la compañía, volverá a tomar las riendas de un formato tras haber estado al frente de otras apuestas como 'Idol Kids', 'Top Star', 'First Dates Café' o 'Para toda la vida'.

Mediaset destaca que '¡Allá tú!' no exige preparación, cultura o habilidades especiales a los concursantes, pero sí capacidad de negociación, intuición y templanza a la hora de tomar decisiones.

Así es '¡Allá tú!'

Los participantes se reúnen en un plató donde cada uno mantiene en su poder una caja. El elegido tiene que ir escogiendo y abriendo las cajas de sus compañeros para conocer los premios o cantidades de dinero a las que ya no podrá optar hasta quedarse solo con una caja al final, cuyo premio es el que gana.

A lo largo del proceso y para darle más emoción, el presentador va transmitiendo a los concursantes las ofertas que hace ‘la banca’, un enigmático personaje que les ofrece posibles trueques económicos si renuncian al contenido de las cajas que les queda por abrir.

De hecho, el programa ya está promociknando este reinicio con Jesús Vázquez al frente. "¿Eres una persona con suerte? ¿Te gustaría cumplir el sueño de tu vida? '¡Allá tú!' es tu concurso. Si quieres pasar un buen rato y tener la oportunidad de llevarte un buen premio, no lo dudes, escoge tu caja en '¡Allá tú!". Hay mucho dinero en juego, ¿te animas? '¡Allá tú!', muy pronto en Telecinco".

Nueva sorpresa

"Haciendo balance, yo creo que es el programa en el que más me he divertido, en el que más locuras he hecho, en el que más libre me he sentido porque hago lo que me da la gana, no tengo guion, no tengo CUE, no tengo nada... Tengo unos concursantes, un Banquero, un montón de pasta y el resto es vivir las emociones", ha agregado Vázquez.

"Hemos mejorado algunas cositas de mecánica para que el concursante siempre tenga herramientas y que, pase lo que pase, tenga la esperanza de que se puede ir con bastante dinero. Entonces, si la situación se pone muy mal, si lo pierde todo, si en el panel solo quedan cajas malas, le propondremos jugar a 'La comunidad de la suerte'".

Vázquez ha explicado, exactamente, en que consiste esta nueva oportunidad: "Cada noche, una de las 17 comunidades autónomas mas Ceuta y Melilla, en una de ellas, vamos a poner 30.000 euros. Si el concursante lo pierde todo, pero acierta en qué comunidad autónoma está el dinero, se lleva los 30.000 euros. Si no acierta, quitamos algunas comunidades y puede volver a jugar por 10.000 euros".

"Vamos a hacer todo lo posible porque hay mucha gente pasándolo mal, hay gente que necesita el dinero de verdad, que tienen problemas, y queremos ayudar a la gente mientras nos divertimos.