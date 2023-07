Belén Esteban ha irrumpido en la política nacional. Lo hizo antes de que, este jueves, se diese el pistoletazo de salida de la campaña electoral del 23J, pero sus palabras siguen resonando con fuerza. La cuestión es que parece que "La princesa del pueblo" ha cambiado de chaqueta política, y donde antes tenía críticas ahora obtiene aplausos.

Haciendo uso de algo tan democrático como es poder cambiar el voto en función de las circunstancias, Belén Esteban, que sigue teniendo mucho predicamento pese al final de las emisiones de Sálvame en Telecinco, ha mostrado sus intenciones de voto. Y no ha pasado desapercibido a nadie.

La "entrada" en campaña política de Belén Esteban

"La Esteban" parece haber decidido dejar de votar por el PP, partido por el que hacía campaña antaño. Ejerció como madrina de 'Superlativas', el nuevo podcast de Carlota Corredera, en el que habló abiertamente de las ofertas que ha recibido de distintos políticos y aseguró que tiene muchas dudas sobre a qué partido darle su voto en las próximas elecciones generales del 23-J. "Estoy muy indecisa porque a mí no me gustan que se junten varios partidos", ha confesado la excolaboradora de 'Sálvame'.

Ya se olía así que los tiros iban por los acercamientos entre PP y Vox, algo que ella misma ha confirmado sin dejar demasiado espacio a la duda. "Vamos, que te gusta un partido, pero no te gusta con quién va a ir en coalición", matizó Carlota Corredera, ante lo que la 'princesa del pueblo' añadía: "Totalmente, no me gustan y estoy muy indecisa. A lo mejor este año el voto que siempre he hecho no va a ser". Su amiga le señalaba entonces que esas palabras iban a protagonizar muchos titulares, pero la ganadora de 'GH VIP' dejó muy claro que le da igual que la critiquen por no apoyar a cierto partido político del que no ha querido dar el nombre, aunque cree que todo el mundo imagina cuál es.

"Hay partidos con los que no estoy nada de acuerdo, porque creo que con ellos en vez de ir para adelante vamos para atrás y lo que hay que ir es para adelante. Creo que con lo que voy a decir va a saber qué partido es toda España y todo el mundo que nos vea: tengo gente muy cercana, amigos que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos y yo lo que no voy a hacer es que, a ellos que han sufrido tanto, meter a un partido político que vaya a medias con otro, que puedan gobernar y que en vez de ir para adelante vayan para atrás", zanjó Belén Esteban.

El terremoto político por Belén Esteban

Pues bien, sus palabras, con las espadas electorales en todo lo alto, no han caído en saco roto. Desde el ámbito progresista se han hecho eco de ellas. Así ha ocurrido, por ejemplo, en programas como El Intermedio.

Belén Esteban reventando la campaña del bifachito en 34 segundos. pic.twitter.com/QcOMsuN3wq — Canal Red (@CanalRed_TV) 6 de julio de 2023

Pero, dentro del terremoto que han generado, especialmente llamativa ha sido la reacción de Pablo Iglesias en su programa. Ha dicho: "El problema es que la influencia de Belén Esteban depende del número de personas ante el que habla. El problema es que cuando pedía el voto para el PP de Isabel Díaz Ayuso lo hacía ante millones de telespectadores de Telecinco. Este vídeo en el que descubre que PP y Vox son empresas del mismo conglomerado dudo que lo vea tanta gente. Pero bueno, toda ayuda es poca... ¡Gracias, camarada Belén Esteban!".

Una reacción que ya está siendo muy comentada, y criticada desde el ámbito de la derecha: "Madre mía, recurriendo a Belén Esteban. Supongo que el siguiente "intelectual" será Koto Matamoros o alguno así...".