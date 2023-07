Asraf está harto, y por eso ha querido resolver de forma clara todos los rumores en torno a si ha tenido o no relaciones con otros chicos. Lo ha hecho, además, delante de su prometida, Isa Pantoja, y de los colaboradores de Viernes Deluxe, en Telecinco. El concursante de la última edición de Supervivientes no eludió hablar sobre todo lo que se ha dicho sobre él y sobre supuestas infidelidades mutuas con Isa P mientras estaba participando en el reality de la isla de Honduras.

El novio de Isa P expresó su malestar por la continua rumorología en torno a su persona y, más concretamente, sobre su tendencia sexual. ‘’Te voy a decir una cosa, este tema cada vez que entro a un concurso, no sé por qué pasa, la verdad que parece que tiene que ser noticia o algo a día de hoy que yo sea gay o no sea gay, me parece también un poco flipante", afirmó en el Viernes Deluxe.

El polémico anuncio para la boda de Isa P y Asraf

Ha sido una vez terminado Supervivientes cuando Asraf e Isa P decidieron visitar el plató del Viernes Deluxe, donde ella soltó además un anuncio relativo a su boda que puede no caer muy bien en la casa de los Pantoja. "Me gustaría que fuese mi padrino, para mí sería un honor, Jorge Javier Vázquez", afirmó.

Lo normal es que ese papel de padrino esté reservado para algún familiar, de ahí que se sobreentienda que pueda haber malestar en la familia Pantoja. Los defensores de Isa P, que no son pocos, han respaldado su decisión, asegurando en redes que "nace del corazón" y que "ojalá Jorge Javier se recupere" y pueda ir a la boda. Sus críticos, sin embargo, estiman que es una decisión sin "moral ninguna" y que va a intentar cazar el dinero de una exclusiva propiciando el regreso de Jorge Javier Vázquez a la escena pública.

Asraf habla sobre su sexualidad

Pero otro momento álgido del Viernes Deluxe llegó cuando Asraf fue cuestionado sobre los rumores y testimonios que apuntaron a infidelidades en la pareja mientras él estaba en la isla. Especialmente cuando Miguel Frigenti, colaborador del programa, le interpeló por qué le parecía que se le relacionase con Miguel Vilas. Se llegó a decir que había fotos de Asraf en actitud cariñosa con otro hombre.

Pero el novio de Isa P ha querido ser tajante para intentar cortar de raíz estos rumores que no entiende y ve, hasta cierto punto, ofensivos. "Al final te digo que yo ni he tenido relaciones con chicos, ni soy gay, ni soy bisexual, ni todo lo que se ha dicho’’, recalcó Asraf, que luego insistió: ‘’Yo vuelvo a aclarar que no he tenido relaciones nunca con chicos, no soy bisexual’’. Tanto él como Isa P se sorprenden porque se produzca de forma reiterada estos rumores que apunten a una supuesta homosexualidad o bisexualidad de Asraf y lamentan que se busque noticia, en el mundo actual, por la tendencia sexual de alguien.