Fiesta, el programa presentado por Emma García en Telecinco, hizo un seguimiento de los rumores sobre crisis de pareja sobre Belén Esteban y su marido. Rumores que la propia Esteban desmintió en directo, pero la excolaboradora de Sálvame también reveló la verdadera cara de la presentadora: "Ya hemos hablado".

Belén Esteban se dio a conocer públicamente tras su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en TV.

La Esteban comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. Peor no sería hasta 2002 cuando comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009.

Desde 2009 abandonó a Ana Rosa Quintana para estar con Jorge Javier Vázquez en Sálvame. También ese año dio las campanadas de Telecinco con el mismo Jorge Javier Vázquez. Y uno de sus hitos fue la entrada en el reality Gran Hermano Vip, en enero de 2015, que acabó siendo la ganadora de esa edición.

Por su parte, Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Conexión

Y durante la conexión en Fiesta, Belén Esteban contó, ante el asombro de todos los colaboradores, que había hablado personalmente con Emma García al respecto, algo que sorprendió a muchos porque la presentadora no había hablado de ello. Belén Esteban también aseguró que no quería entrar al trapo "porque vosotros sabéis quién ha sido la que ha levantado estos rumores y no voy a darle más importancia".