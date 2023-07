Este otoño arrancará una nueva temporada de Operación Triunfo (OT). Eso sí, lo hará de la mano de Prime Video, la plataforma de estreaming de Amazon tras su "secuestro" por parte de TVE. Al menos eso es lo que contó el máximo reponsable de la productora que se encarga de hacer el programa.

Operación Triunfo es un exitoso programa de televisión musical que se originó en España y se ha convertido en un fenómeno cultural en muchos países. El programa, que combina elementos de un concurso de talentos y un reality show, ha capturado la atención del público y ha lanzado al estrellato a numerosos artistas.

El concepto de Operación Triunfo es simple pero efectivo: un grupo de concursantes, seleccionados mediante un riguroso proceso de audiciones, vive juntos en una academia donde reciben formación musical intensiva. Durante su estancia en la academia, los concursantes participan en galas semanales en las que interpretan canciones en vivo frente a un panel de jueces y al público.

El formato de Operación Triunfo no solo se centra en el talento vocal de los concursantes, sino también en su capacidad para trabajar en equipo, adaptarse a diferentes estilos musicales y enfrentar desafíos emocionales. Los espectadores pueden seguir de cerca la evolución de los concursantes y votar por sus favoritos, lo que crea una fuerte conexión emocional entre el público y los participantes.

Uno de los elementos más destacados de Operación Triunfo es la dimensión educativa y formativa del programa. Los concursantes reciben clases de canto, interpretación, baile y otros aspectos relacionados con la industria musical. Además, tienen la oportunidad de aprender de profesionales de renombre en la industria y recibir retroalimentación constructiva de los jueces y profesores.

El programa también se destaca por su capacidad para descubrir y lanzar nuevos talentos. Muchos de los concursantes de Operación Triunfo han logrado alcanzar el éxito en la industria musical tanto en España como internacionalmente. Artistas como David Bisbal, Rosa López y Aitana han emergido del programa y han consolidado exitosas carreras en la música.

Operación Triunfo ha sido una plataforma para la música en español y ha contribuido a revitalizar el interés por el género en España y más allá. Las galas del programa presentan una amplia variedad de estilos musicales, desde baladas y pop hasta rock y música urbana. Esto ha permitido a los concursantes demostrar su versatilidad y ha brindado al público la oportunidad de disfrutar de diferentes géneros musicales.

Además de su impacto en la música, Operación Triunfo también ha generado una gran influencia en la cultura popular. El programa ha creado ídolos juveniles y ha despertado pasiones entre sus seguidores. Los fans se agrupan en clubs de fans, asisten a conciertos de los concursantes y siguen de cerca su carrera después de que el programa concluye. Operación Triunfo ha demostrado que la música puede unir a las personas y crear una comunidad de seguidores entusiastas.

Radio

Fue Tinet Rubira, director de Gestmusic (Banijay Iberia), quien habló en la radio sobre el "secuestro" del formato por parte de TVE que, a pesar de mantenerlo cancelado y sin ninguna intención de realizar una nueva temporada, pagó a la productora para que no se fuese a ningún otro lado. Hasta ahora, que por fin Prime Video ha decidido hacerlo. "RTVE ya sabía que no quería renovar 'OT', pero mantuvieron la reserva del formato durante mucho tiempo", afirmó Rubira, asegurando que el expresidente del ente público, José Manuel Pérez Tornero, ya confesó a la prensa en un encuentro celebrado en junio de 2021 que "no quería 'Operación Triunfo'". "Si ellos dejaban el formato en septiembre, no había ningún tipo de penalización. Pero en el contrato sí que decía que, si querías mantenerlo, tenías que pagar la reserva del formato". Aunque en junio de 2021 ya "sabían que no lo harían, mantuvieron la reserva" desde septiembre hasta marzo de 2022".