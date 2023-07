Hace ya días que ha terminado Supervivientes y no pocos seguidores del programa y telespectadores se preguntan qué habrá sido de los concursantes tras una edición especialmente convulsa, con muchos momentos de tensión pero, también, líos amorosos y romances. ¿Hasta qué punto era forzado o teatro todo lo que sucedía en la isla de Honduras o, por el contrario, era todo verdad y real?

Tres de los concursantes que mejor lo hicieron en Supervivientes 2023 se han juntado para compartir un rato con sus seguidores. Ese directo que han hecho en las redes sociales ha servido para confirmar alguna que otra cosilla, para regocijo de quienes les han seguido con fervor durante las semanas que duró el reality de Telecinco.

Reencuentro de tres titanes de Supervivientes 2023

Han sido, precisamente, los tres finalistas de Supervivientes quienes han mostrado que su unión va más allá del concurso, con un directo compartido con sus seguidores repleto de risas y buen rollo. Jonan Wiergo, Adara Molinero y Bosco Martínez-Bordiú fueron los que más aguantaron en Supervivientes 2023. Y el tiempo juntos les ha servido para estrechar lazos.

En su directo en las redes sociales se confirmó, por ejemplo, que Bosco tiene el culo blanco, bien blanquito. Que a sus nalgas no llegó el bronceado de tantos largos días en las playas de Supervivientes. Un seguidor se lo preguntó y Adara le leyó la pregunta: "¿Por qué tienes el culo tan blanco?". Y el sobrino de Pocholo respondió a su manera: "Pues, pues... que no hago topless". Aunque técnicamente no es riguroso lo que dijo, todo el mundo le pudo entender...

Han dado contenido para todo el fin de semana...



Jonan: No, es que tienen una relación porque Adara quiere ganar Supervivientes. El del año que viene. pic.twitter.com/GP3wZKNLji — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) 8 de julio de 2023

El amor está en el aire cuando Bosco y Adara se juntan

Pero, sobre todo, el directo sirvió para confirmar una de las grandes incógnitas que se han quedado tras el programa: ¿es real el romance entre Adara y Bosco? ¿tiene futuro y continuidad? Pues, por ahora y días después de finalizado el concurso, siguen juntos. De hecho, Bosco, ganador de esta última edición, se mostró en el directo besucón con Adara, como lo había hecho en los últimos días del programa.

Pero, más allá del beso que le deja en el hombro, su amigo Jonan es quien, en clave irónica, quiso defender que su historia es real, intentando rebatir a todos aquellos que dijeron que Adara se acercó a Bosco en el tramo final de Supervivientes por puro interés. "Se les ve bien, ¿no? Están a gustito...", dice en un momento. Y luego la suelta entre risas: "Nah, es que tienen una relacion porque Adara quiere ganar Supervivientes, el del año que viene, el de 2024". Quiso Jonan así desmentir a todos aquellos que acusaron a Adara de arrimarse a Bosco por puro interés y para encontrar el apoyo de más telespectadores del reality.