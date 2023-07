"Bueno, cómo están los máquinas, lo primero de todo". Con este saludo, el cantante David Bisbal se volvió viral en las redes sociales. Así, se hicieron un buen número de memes en los que colocaban al artista en diferentes situaciones aprovechando el saludo. También hubo otros que directamente utilizaron el saludo para hacer sus propios vídeos. ¿Y cómo ha reaccionado David Bisbal a todo esto? Pues el cantante aseguró que "me salió del corazón".

David Bisbal alcanzó la fama a principios de la década de los 2000 al quedar segundo finalista de la primera edición de Operación triunfo 2001. En 2016, la agencia Personality Media elaboró un informe de opinión pública en donde él seguía obteniendo un alto porcentaje de popularidad entre la población española siendo conocido por el 97% y una valoración de 6 sobre 10.3

En noviembre de 2022, recibió por parte de Universal Music el galardón de cuádruple disco de diamante por las ventas de 4 millones de copias a nivel internacional de toda su discografía. En total, ha publicado siete discos de estudio donde se encuentran auténticos hits bailables como "Ave maría" o "Bulería". Además, ha participado en varias series de televisión como artista invitado, interpretándose a sí mismo. Entre estas apariciones, destaca su participación en "Jane the virgin", una serie americana con la que se daba cuenta de lo conocido que era Bisbal, no solo en España, sino en el resto del mundo.

Ni rastro de Chenoa

Ya han pasado casi 22 años desde que se estrenó OT 1 y dio a conocer a 16 cantantes, muchos de los cuales son auténticas estrellas de la música y la televisión: Rosa López, Manu Tenorio, Nuria Fergó, Chenoa, David Bustamante... Y, por supuesto, Bisbal, artista de renombre internacional que, ahora, llevará su historia a un documental.

El almeriense, que hace apenas unas semanas lanzó su último tema, Ay, Ay, Ay, está preparando una película-documental sobre su carrera profesional y su vida personal.

"Estamos grabando un documental sobre estos años. Hemos estado seleccionando algunos momentos y partíamos los diferentes sonidos de cinco en cinco años. Ahí fue cuando pensé en la manera tan rápida que tiene el tiempo de pasarse", reflexiona el artista.

"Es un documental sobre su vida, basado en el concierto por el 20 aniversario y, a partir de ahí, echando la vista atrás", señala una fuente a La Razón. "De su paso por la primera edición de Operación Triunfo existe muy poco material y Rosa López es la que más sale, del resto, muy poco".

Sin embargo, a quien no se mencionará en el documental es a Chenoa, a quien conoció en su participación en OT 1 y con la que estuvo saliendo durante casi cuatro años. "En un primer momento, se incluyó bastante material de su relación con Chenoa y de la ruptura, incluso el famoso momento de cuando ella salió en chándal a atender a la prensa, pero se pidió que se quitara, y se ha quitado", asegura esta fuente al citado medio.

Soraya se despacha contra David Bisbal

Al parecer, el cantante habría solicitado que en su documental no se aborde nada relacionado con ‘Operación Triunfo’ ni con su historia con Chenoa. Para Soraya, todo “depende” del tipo de espacio que esté haciendo pero, tras saber que se aborda su trayectoria profesional, se mojaba: “Me extraña más, no me parece bien, yo no lo hubiera hecho, pero es el documental de David Bisbal”.

Pero ¿Cómo reaccionará Chenoa? Soraya es su amiga y explicaba que la cantante está viviendo un momento “muy bonito” de su vida y tiene claro que su actitud hubiera sido otra: “Sé que si el caso hubiera sido contrario no hubiese renegado. Lo sé, soy su amiga y la conozco, está orgullosa de lo bueno y lo menos bueno, nunca hubiese bloqueado a nadie de su vida, tendrá que hacer un documental ella”.

Soraya aconsejaría a Bisbal “que recapacite un poco” porque cree que es bonito a veces hacer un repaso de la vida: “Hay cosas que no vas a poder evitar”. A su juicio, se puede “pasar por encima” de las cosas “sin rascar mucho” y hay que estar orgulloso de las personas que han pasado por tu vida: “Somos el resultado de nuestras acciones”.