Tras el final de Sálvame, que dijo adiós a sus espectadores después de catorce años de emisión, sus colaboradores buscan nuevas formas de ganarse la vida. Éste es el caso de Belén Esteban, que aunque ya se ha confirmado para el proyecto que continuará en Netflix, ha sorprendido a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales: "Toca la bocina".

Belén Esteban se dio a conocer públicamente tras su relación sentimental con el torero Jesús Janeiro Bazán, más conocido como Jesulín de Ubrique. Ambos tuvieron una hija, Andrea Janeiro Esteban. Tras su separación, comenzó a trabajar de manera continuada como colaboradora de programas de corazón en TV.

La Esteban comenzó su carrera televisiva en el programa Como la vida de Antena 3 de la mano de Alicia Senovilla. Peor no sería hasta 2002 cuando comenzó a colaborar con Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti, de la misma cadena. Tras el paso de Ana Rosa de Antena 3 a Telecinco, en el año 2004, Belén también se pasó a esta cadena, en la cual comenzó colaborando en el programa matinal Día a Día, presentado en aquellos momentos por Carolina Ferre. Con la incorporación de Ana Rosa después de su maternidad, Belén siguió trabajando como colaboradora habitual con la conocida periodista en El programa de Ana Rosa, desde 2005 a 2009.

Desde 2009 abandonó a Ana Rosa Quintana para estar con Jorge Javier Vázquez en Sálvame. También ese año dio las campanadas de Telecinco con el mismo Jorge Javier Vázquez. Y uno de sus hitos fue la entrada en el reality Gran Hermano Vip, en enero de 2015, que acabó siendo la ganadora de esa edición.

El estado de Jorge Javier

Muchos han sido los interrogantes que han surgido tras la retirada de Jorge Javier Vázquez de la pequeña pantalla. El fin de 'Sálvame' y la ausencia del presentador de las tardes de Telecinco han alimentado las especulaciones sobre la situación que atraviesa el presentador. David Valldeperas, exdirector del programa que durante meses capitaneó Vázquez, ha salido al paso para arroojar algo de luz sobre el momento que vive el presentador. "Está haciendo su camino. Está bien, puedes hablar con él y te da explicaciones de cosas, pero creo que necesita su proceso. Han pasado muchas cosas en los últimos meses", indicó el exdirector de 'Sálvame'.

¿Cómo se encuentran los dos televisivos?

Han pasado ya semanas del final de Sálvame, y más aún del retiro por baja laboral de Jorge Javier Vázquez, su presentador titular, de la televisión. Pero no solo ha sido de la pequeña pantalla, tampoco hay rastro del catalán en las redes sociales y solo se sabe de él que sigue de baja, que acude regularmente al médico y que no pudo ver el final del programa que tantas alegrías le ha dado en sus últimos 14 años de carrera. Y es que, tal y como han publicado algunos medios, y reitera este lunes Pronto, el bache emocional le sobrevino tras saber que se terminaba el espacio del corazón.

"El anuncio del final le afectó, pero como a todos, porque no nos lo esperábamos. Fue un golpe para todos", contó recientemente David Valldeperas, director del programa. "Hace una semana que hablé con él... Yo creo que está haciendo su trayecto. Está bien y puedes hablar con él y te da explicaciones. Lo que pasa es que yo creo que necesita su proceso. Es que han pasado muchas cosas en los últimos meses".

Por su parte, Belén Esteban, reconoció hace unos días que está viviendo un momento difícil. "No lo voy a ocultar, estoy yendo al psicólogo para que me ayude con mis emociones. Soy un tía muy emocional, soy diabética y este mes lo he pasado muy mal", desvelaba ante Carlota Corredera.