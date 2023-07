Bosco y Adara estaban llamados a ser la pareja del verano. Su romance en "Supervivientes" fue todo un "boom" para los seguidores del "reality", ya que pocos se esperaban que hubiese surgido el amor en la última edición del "reality". Cuando todo parecía que marchaba de maravilla entre ambos, una reportera afirma haber visto a Bosco con otra mujer. Y no solo eso. Se trata de otra concursante de "Supervivientes" que, evidentemente, no es Adara.

"Supervivientes" nació como un programa de pura supervivencia en el año 2000. En aquella edición, presentada por Juanma López Iturriaga, contó con concursantes anónimos. Tras dos ediciones, el programa dio el salto a Antena 3. Y fue allí donde cambió el formato, más enfocado a famosos y ya buscando más el "salseo".

En 2006 el programa regresó a Telecinco, donde lleva emitiéndose de manera ininterrumpida. Entre 2019 y 2021 las emisiones fueron compartidas con Cuatro, canal del mismo grupo que Telecinco, Mediaset.

Pese a que "Supervivientes" nació con la idea de ser un "reality" en el que los concursantes tenían que pasar duras pruebas y hacer un ejercicio de auténtica supervivencia, con el paso de los años se ha convertido más en un programa de "salseo". Esto gusta a una parte de la audiencia, tal y como reflejan las cuotas de pantalla, que el programa suele liderar. Si bien, hay quien se postula totalmente en contra de esto.

La última edición de "Supervivientes" volvió a gozar de buenas cuotas de audiencia. Por eso, la incipiente historia de amor entre Bosco y Adara tuvo muchísima repercusión en el mundo rosa.

Por lo último publicado por ambos, parecía que la cosa iba viento en popa. Pero no necesariamente es así. Especialmente después de escuchar lo último de Marta Riesco. La reportera, ex de Antonio David Flores, ha afirmado en sus redes sociales que sorprendió a Bosco con otra mujer.

Bosco estalla en redes

Tras destaparse que Bosco y Raquel Arias podrían tener algo más que una amistad, Adara y el sobrino de Pocholo han querido pronunciarse a través de sus redes sociales para slair al paso de la polémica. En el caso de Bosco

Adara, que también escribió ayer por la noche que le gustaría "desaparecer", ha borrado ese tuit y no se ha pronunciado sobre el tema, pero quien sí que lo ha hecho ha sido su nueva ilusión, Bosco Blach Martínez-Bordiú, que ha optado por tomarse con humor la situación. El sobrino de Pocholo ha citado en Twittter una de las noticias que se han publicado y que dice: "Bosco olvida a Adara Molinero con esta colaboradora de Telecinco y saltan las alertas"; para desmentirla rotundamente.

"Llamadme loco… pero así por pensar en alto… yo creo… no sé eh ya me diréis… yo creo que a la tercera o cuarta a lo mejor alguien se lo cree", ha comentado el ganador de 'Supervivientes 2023', mostrando que no tiene ningún crédito lo que publica este medio porque es totalmente falso que tenga algo más que una amistad con Raquel Arias, a la que se unió mucho durante su paso por el concurso y con la que ahora tiene una relación muy estrecha.