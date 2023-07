Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario, pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo, pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Colaboradores

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, entre los que se encuentra Belén Rodríguez, quien confirmó a sus compañeros que tenía novio. Eso sí, Belén Ro no quiso contar nada más porque "es una persona anónima y no voy a hablar más de él. Mi familia y mis amigos lo conocen".

Eso fue hace unas semanas, ya que la colaboradora ha confirmado que acaba de romper con su novio. Tampoco quiso pronunciarse mucho más, debido a que el que fuera su novio es una persona anónima.

Tensión en Fiesta

El programa de Mediaset ha sido el escenario de la confrontación que han tenido José Manuel Parada y la presentadora Emma García. El televisivo ha sido acusado en numerosas ocasiones de haber sido infiel a la que fue su pareja, Chelo García Cortés, también rostro de Telecinco. El expresentador de Cine de Barrio, cansado, ha respondido visiblemente enfadado ante las acusaciones de la periodista: "Estoy molesto porque yo siempre me he caracterizado por defender mi vida privada e íntima. Los que salimos en la tele tenemos dos vidas".

Y es que no era la primera vez que el presentador había sido acusado de ser infiel a la excolaboradora de Sálvame, con la que mantuvo una relación que duró diez años. Chelo no se ha cortado en recordárselo en su reciente libro, 'Sin etiquetas', en el que hablaba sin tapujos en uno de los capítulos de su relación con Parada y de cuando este "le fue infiel". Pero a José Manuel no le ha servido con responder las preguntas del polígrafo hace unas semanas para desmentir esa supuesta deslealtad. La máquina de Conchita, según él, "no dio ni una", puesto que esta se empeñó en que sí que había existido infidelidad hacia Chelo.

No solo la poligrafista quiso ponerle contra las cuerdas, sino que, Emma García, también lo hizo en su programa. Esto provocó que el exconductor de Cine de Barrio saltase en contra de su compañera de Mediaset, aludiendo a su vida sentimental: "Tú, por ejemplo, lo haces muy bien, que de ti no se sabe nada, guapa". Palabras que la presentadora no se tomó bien: "A mí déjame en paz, que siempre estás metiéndote conmigo".