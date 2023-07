La influencer Sofía Suescun tuvo el honor de ser la ganadora de la edición de 2018 de Supervivientes, un reality al que, como ha confesado en muchas ocasiones, le encantaría volver, aunque fuese como un fantasma del pasado. Pues la exconcursante ha tenido la oportunidad de revivir el concurso, tal y como explica en sus redes sociales: "Aquí se hacía la prueba de líder".

Sofía Suescun pasó de ser uno de los rostros más codiciados de la televisión a desaparecer. Todo ello se debe al veto que le ha implantado Telecinco. Desde entonces, no se le ha visto en ningún programa del "Universo Sálvame". Todo lo contrario. La exganadora de "Gran Hermano" tiene numerosos proyectos en cartera. De hecho, en las últimas semanas ha realizado trabajos para marcas de la talla de Netflix o Amazon Primer Vídeo.

Eso sí, las plataformas de vídeo no la intentan fichar como actriz. Tratan de explotar su imagen. No es para menos. Sofía Suescun es toda una "it girl". Cuenta con más de 1,3 millones de seguidores en redes sociales, lo que le convierte en una auténtica "influencer".

Sofía Suescun nació en Pamplona en 1996. Se hizo famosa en 2015 tras ganar "Gran Hermano 16. Posteriormente participó como tronista y asesora en "Mujeres y hombres y viceversa". Fue entonces cuando se adentró en el "Universo Sálvame". En 2018 participó en "Supervivientes", y nuevamente volvió a alzarse como vencedora. Desde entonces y hasta hace unos meses fue una habitual en los platós de Telecinco.

Sin embargo, de un tiempo para acá, no ha vuelto a aparecer en Telecinco, aunque sí ha sido imagen de numerosas campañas con diferentes marcas y compañías. Eso sí, no ha perdido oportunidad para mostrar sus ganas de repetir la experiencia de Supervivientes, algo de momento parecía imposible por el veto que tenía en la cadena.

Prueba de líder

Si bien, la ganadora de Supervivientes ha estado en el lugar donde se realizaba la prueba de líder en el reality, tal y como muestra en una publicación de su Instagram. En la imagen se ven unos palos sobre el agua en los que los concursantes tenían que aguantar sin caerse para convertirse en el líder. Eso sí, la ubicación en la que se encuentra la ganadora de Supervivientes no es la que utilizan actualmente en el realiy, que se emite desde Honduras, sino en Samaná, en la República Dominicana.

Y es que la influencer está pasando unos días de vacaciones en este entorno paradisiaco.