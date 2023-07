Asraf ya se ha adaptado a la vida en España. Tras algo más de tres meses viviendo entre arena y cangrejos, parce que el novio de Isa Pantoja ha dado un cambio radical desde que aterrizó en la península.

Y es que por fin hubo reencuentro. Tras semanas de separación forzosa por "Supervivientes", Asraf Beno e Isa P se reencontraron ayer. No pudo ser como ellos hubiesen querido, con el premio de ganador del "reality", pero sin duda esta primera noche ha sido muy especial para ellos.

Nacido en Ceuta y con un breve carrera como modelo amateur, Asraf Beno se hizo famoso en 2016 tras participar en "First Dates". Ese mismo año también participó en "Mujeres y hombres y viceversa", como pretendiente de Sofía Suescun. De allí dio el salto a "Gran Hermano VIP 6", dond equedó en cuarto puesto.

En 2018 conoció a Isa Pantoja, con la que inició una relación sentimental que dura hasta nuestros días. Ambos tenían planes de boda para 2021, en el Sáhara, pero tuvieron que posponer el enlace a causa de la pandemia. Poco después anunciaron que contraerán matrimonio este otoño.

Asraf fue uno de los grandes triunfadores de la última edición de "Supervivientes". Pese a ser uno de los favoritos del público y plantarse en la final, tuvo que conformarse con el cuarto puesto.

Durante su estancia en la isla, Isa P fue una fervorosa defensora de Asraf. Se pasó semanas haciendo campañas para que el ceutí se llevase el premio.

Todo el esfuerzo de la hija de Isabel Pantoja no sirvió para mucho, ya que Asraf no logró llevarse el premio. Pese a ello, ambos tuvieron un emotivo reencuentro. Asraf compartió en sus redes sociales una fotografía suya abrazando a Isa P.

"Por fin, tras cuatro meses, vuelvo a casa y, sobre todo, vuelvo a mi hogar. Yo ya me siento ganador. No me separaré jamás de tu lado", escribió en su Instagram el concursante.

Nuevo proyecto a la vista

Después de un paso fugaz en el mundo de la moda, Asraf ha vuelto de Supervivientes con energías renovadas y ganas de emprender nuevos proyectos lejos de las pasarelas. Esta nueva andadura ha sido compartida por la pareja de Isa Pantoja a través de su perfil de Instagram, donde sus seguidores parecen encantados con esta nueva faceta del exsuperviviente. "Me lo habéis preguntado mucho... Ayer estuve trabajando en una canción que tenía ya grabada y espero poder sacarla y que os guste", ha contado el modelo sobre el nuevo tema en el que está trabajando.

Más allá de su faceta como cantante, el novio de Isa Pi ha explicado que su objetivo es opositar para ser policía nacional y que ya estaba trabajando en esa línea antes de participar en 'Supervivientes': "Estaba haciendo la prueba de acceso a la universidad, que me la estaba sacando, pero al estar allí no pude hacer los exámenes, pero quiero hacerla para tener la equivalencia al Bachiller y poder opositar a policía nacional, eso es lo que quiero hacer".