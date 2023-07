Por fin Tamara Falcó e Íñigo Onieva se han dado el sí quiero. Una boda llena de lujo y glamour que tuvo varios detalles que no pasaron desapercibidos. Pero uno de ellos fue de los más criticados en las redes sociales, que consideraron lo ocurrido como "bochornoso".

Parece que después de mantener una relación de altibajos, la boda de la hija de Isabel Preysler con Íñigo Onieva ha sido ya una realidad. Pocos lo creían meses atrás, cuando la pareja se rompió tras hacerse públicas unas fotos en las que se veía a su prometido, Íñigo Onieva, besándose con una mujer que no era Tamara durante la celebración de un festival de música en Estados Unidos. Una ruptura que se hizo a días después de haberse prometido la pareja. Así lo contó la propia Tamara durante una rueda de prensa por la que estiman pudo cobrar casi un millón de euros, aunque se desconoce si en metálico o en especie.

Pasaron los meses, y la pareja volvió a encontrarse de forma pública en un par de ocasiones. Todo hacía presagiar que habría una reconciliación, como así fue. La pareja se fue de viaje romántico al Polo Norte, de lo que dejaron constancia en la revista Hola, que publicó unas fotos muy detalladas sobre la escapada. Desde entonces, la única vez que la pareja ha estado separada fue cuando Íñigo Onieva viajó hasta el otro lado del mundo por cuestiones laborales, mientras que Tamara decidió centrarse en su trabajo.

Después de San Valentín, la pareja ha vuelto a salir públicamente y Tamara no ha dudado en contar algunos de los detalles de su boda que ha ido desgranando en las últimas semanas.

Las diseñadoras dan la cara

Leticia Requejo toma la palabra para contar todos los detalles de su conversación con las diseñadoras de Sohie et Voilà: "Me pongo en contacto con ellas, han sido muy educadas, me dicen que tienen bastante trabajo, con proyectos fuera, que para ellas Tamara Falcó es pasado y les da pena haber acabado así con ella".

En cuanto al vestido de Carolina Herrara de Tamara Falcó diseñado por Wes Gordon, las entrevistadas cuentan: "Me reconocen que le gustan mucho los diseños de este diseñador, pero que es a Tamara y a su madre a las que le tienen que gustar su vestido y quienes tienen que estar felices con el traje".