Seguro que más de uno se ha quedado helado tras conocer este miércoles que Bertín Osborne iba a volver a ser padre. Pero el presentador, que se encuentra al frente de Tu casa es la mía, en Telecinco, no se ha quedado callado y ha hablado con Beatriz Cortázar en EsRadio. Unas declaraciones que han hecho arder las redes: "Vomitivo".

La revista 'Lecturas' lleva a su portada de este miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando dé a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021.

La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones.

Un bebé "por accidente", según el presentador

Tras conocerse que Bertín Osborne será padre a los 68 años, Beatriz Trapote se ha puesto en contacto con su novia, Gabriela Guillén, y nos ha transmitido sus palabras y la conclusión a la que ha llegado tras su charla: “Es un niño”.

La periodista ha notado "disgustada" a Gabriela por las declaraciones de Bertín Osborne, que dice que el bebé no ha sido ni buscado ni deseado: "Ella me ha dicho 'yo quiero sentirme orgullosa y que mi hijo sepa realmente que aunque no haya sido un niño buscado, no ha sido un accidente".