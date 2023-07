Paz Padilla está que trina. La gaditana no ha dudado en cargar en sus redes sociales contra el Ayuntamiento de Barbate después de que su hermano perdiese la concesión de un quiosco-bar. De hecho, la polifacética artista ha dejado entrever que podría haber algo oscuro detrás de la adjudicación. "¿De dónde viene ese dinero?", ha llegado a cuestionar a través de sus redes sociales.

Paz Padilla comenzó en la televisión en 1994 gracias al programa "Genio y figura" de Antena 3, donde demostró sus dotes cómicas. Una programa que hizo de lanzadera para esta mujer que también presentó, entre otros, el programa "Inocente, inocente" en las televisiones autonómicas. Volvería a la televisión generalista en 1997 para ser colaboradora de "Crónicas Marcianas" en Telecinco, en el que estuvo trabajando durante varios años. Pero sin duda fue en Sálvame el programa en el que más tiempo estuvo, desde su lanzamiento en 2009 hasta el año pasado.

Además de presentadora, Paz Padilla también ha trabajado como actriz, tanto en televisión como en el teatro. Así, logró éxito con "¡Ala..Dina! y "Mis adorables vecinos", mientras que últimamente se la había visto en "La que se avecina", donde interpreta el personaje de Chusa.

Tras la cancelación de "Déjate querer", un talk show que no gozó del respaldo de la audiencia y que fue retirado de la parrilla tras solo unos episodios, Paz Padilla no se ha quedado de brazos cruzados. La actriz, que es toda una influencer, ha montado una agencia de publicidad junto a su hija y a otros socios.

Aunque nunca deja el trabajo de lado, en las últimas semanas Paz Padilla ha compartido numerosos momentos con sus seguidores en los que se le ha podido ver disfrutando del verano y de la playa con familia y amigos.

Y ha sido precisamente un tema familia el que ha hecho saltar a la gaditana en sus redes sociales contra el Ayuntamiento de Barbate, después de que su hermano perdiese la concesión de un quiosco-bar que regentaba hasta ahora. "Se la ha llevado uno que no sabemos de dónde es y que ha apostado la sorprendente cifra de 93.000 euros. ¿Tú me quieres decir a mí a cuánto tiene que vender la cerveza o los polos de fresa para pagar solo de alquiler 93.000 euros en dos meses?", ha comenzado a cuestionar Paz Padilla.

La artista afirma haber hablado con su hermano de la situación. "Dice que es una locura, que no lo saca ni en todo el verano. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Ayuntamiento permite eso? ¿De dónde viene ese dinero? Son 93.000 por temporada, en total 280.000 euros. ¿Alguien me puede contar cómo puede costar el alquiler de un quiosco-bar casi 300.000 euros? Me gustaría que me lo explicara el Auntamiento", ha dicho la humorista, más seria que nunca, dejando entrever que puede haber un negocio oscuro tras esta oferta y pidiendo cierta protección a la administración ante este tipo de casos: "Tú lo que no puedes hacer es gastar más de lo que ganas".