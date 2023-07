La futura paternidad de Bertín Osborne sigue dando de qué hablar, sobre todo después de la reacción que tuvo Ana Obregón al anuncio, señalando que "tu suerte es ser hombre, ¡así que no te criticarán!". Algo de lo que hablaron en El Programa de Ana Rosa, donde colabora Alessandro Lequio, quien no se pudo callar: "No me hagas entrar en detalles".

La decisión de Bertín Osborne que podría costarle más de un disgusto en su propia cadena: "Repugnante" La revista 'Lecturas' lleva a su portada de este miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento. Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021. La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones. Por el momento, ni Bertín ni Gabriela, que mantienen una relación a distancia -puesto que ella regenta dos clínicas de fisioterapia en Madrid mientras que él reside en Sevilla- y pasan juntos todo el tiempo que sus agendas les permiten en la finca que el artista posee a las afueras de la capital andaluza, se han pronunciado sobre su futura paternidad. La última vez que les vimos fue en el cumpleaños de José Luis López 'El Turronero'. Una fiesta en la evitaron pasar por el photocall, en la que que coincidieron con Fabiola Martínez y en la que, según testigos presenciales, se comportaron como una pareja normal, aunque nada hacía presagiar que días después nos enteraríamos de que tan consolidada está su relación que en pocos meses se convertirán en padres de su primer hijo en común. Una noticia que ha revolucionado el panorama social este miércoles y que, no lo dudamos, dará mucho que hablar. Reacciones Entre las reacciones a esta nueva parternidad estaba la de Ana Obregón, quien fue muy criticada por tener a su hija-nieta Ana Sandra a una edad muy similar a la de Bertín Osborne. La presentadora públicó "tu suerte es ser hombre, ¡así que no te criticarán!" y fue algo muy comentando en El Programa de Ana Rosa donde consideraron que eran situaciones bien distintas. Alessandro Lequio, abuelo de Ana Sandra, aseguró que "son dos historias que no tienen nada que ver, pero nada que ver". Pero no contento con eso, afirmó: "No me hagas entrar en detalles porque me parece absurdo, no hay que explicarlo, se entiende perfectamente, por favor...".