Terrible pillada a Susana Griso en directo. La presentadora de "Espejo público" se ha hecho viral después de que se emitiese por error una "rajada" suya de una reportera del programa. "Vaya falta de respeto", critican numerosos usuarios a través de las redes sociales.

Todo sucedió durante la emisión de "Espejo público". En un momento dado, el programa conectó con una reportera en León para contar la historia un joven que se quedó encerrado en una cafetería antes de un examen.

Tras dar paso a su compañera, y cuando ya el plató estaba fuera de plano, se pudo escuchar claramente cómo Susana Griso decía a alguien de su equipo: "A mí perdonadme, o sea, esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla".

La reportera, que también escuchó la rajada, se quedó callada y miró con cara de circunstancias a la cámara, momento en el que Susana Griso se percató de que se le estaba escuchando y se quedó callada.

Llamada en directo

Susanna Griso ha desmentido en directo todos los rumores que circulaban desde hace días sobre la vuelta definitiva del rey emérito tras las elecciones del 23J. Este jueves, mientras debatía con sus colaboradores sobre el posible regreso a España de Juan Carlos I, la presentadora ha recibido una llamada de alguna fuente cercana al rey. "Os dejo hablando y confirmo con el entorno lo que estamos hablando ahora mismo", interrumpía Susanna Griso, mientras abandonaba su sitio y se iba del plató para contestar al teléfono.

Algunos diarios, entre ellos 'El País', publicaban este jueves la noticia de que el emérito tendría pensado volver a España en caso de que Núñez Feijóo ganase las elecciones generales. Sin embargo, la llamada que ha recibido Susanna Griso ha desmentido esa información.

"Desmentido rotundo por parte del entorno del rey emérito", afirmaba la presentadora del programa al regresar a su asiento tras finalizar la conversación telefónica. "En ningún caso se plantea fijar su residencia en España", ha explicado.

Además, la presentadora ha informado de que el entorno del emérito "lo ha puesto ya en conocimiento del abogado para que hable con todas las agencias para llevar a cabo ese desmentido rotundo".