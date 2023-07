Un susto que pudo ser fatal. Así fue el accidente de Tamara Gorro en Ibiza, tal y como ha revelado la propia influencer a través de sus redes sociales. La madrileña se recupera actualmente de sus lesiones. "No podía mover el cuello", afirma.

Tamara Gorro es una segoviana nacida en 1987 que se dedica a la moda, las redes sociales y la televisión. Se hizo conocida en 2009 por participar en el programa “Mujeres y Hombres y Viceversa”. Desde entonces ha colaborado en otros espacios como “Sálvame Deluxe”, “Supervivientes”, “Sábado Deluxe” o “Mask Singer”.

En los últimos dos años ha confesado sufrir depresión. Esto le llevó a separarse temporalmente de su esposo, el exfutbolista Ezequiel Garay, padre de sus dos hijos. Sin embargo, meses después se reconciliaron. Finalmente, en diciembre anunciaron su separación definitiva.

Además de su faceta televisiva, Tamara Gorro es también toda una "influencer". Por ello, comparte constantemente su día a día con sus seguidores. Lo hace, además, con máxima transparencia, contándoles sus alegrías y penas con total normalidad.

Todo tuvo lugar en Ibiza, tal y como ella misma reveló. Fue el lunes, mientras disfrutaba con una amiga de las motos de agua. "Fue un accidente, pero heavy. Mira que me encantan y las cojo normalmente... pero me reventé", comenzó relatando, sobre un accidente que tuvo lugar, como ella misma explicó, tras chocar contra una ola. "El agua es cemento", resaltó sobre este tipo de situaciones.

"He estado muy mal. De hecho Rubén (su fisioterapeuta) me ha dicho que lo tenía todo fatal, por eso no podía mover el cuello. Tenía la rodilla también fatal. He estado muy mal", recalcó, al tiempo que lanzaba un mensaje a sus seguidores: "Hay que tener mucho cuidado con las actividades acuáticas. No os lo toméis como un juego".