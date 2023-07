Los influencers también aprovechan sus redes para contar cosas personales, dando cuenta de su cercanía. Y eso fue lo que le ocurrió a Anabel Pantoja, que quiso narrar ante sus seguiores en las redes sociales su peor momento de angustia: "Pánico".

Gira

Una carrera en la que también ha contado con la ayuda de su sobrina. Y es que Anabel Pantoja acompañó a la tonadillera durante su última gira por latinoamérica. Anabel utiliza sus redes sociales para contar su día a día, y en ocasiones se sincera también con cosas que le ocurren y que la angustian. Como en esta ocasión, que narra un hecho vivido de madrugada. "Esta noche hizo mucho calor y abrí la ventana del dormitorio, hace una hora desperté con un hormigueo en la espalda, pero me di la vuelta y seguí durmiendo, a los minutos volví a sentir lo mismo, pero al despertarme de nuevo me di cuenta que el hormigueo era una puñetera cucaracha".

Sigue contando Anabel que "no he podido pegar ojo, después de intentar localizarla y quitarla de en medio, ahora doy vueltas en la cama pensando que tengo algo encima, me roza la sábana y pienso que es otra, cómo el poder de tal bicho puede hacer que dejes de dormir y tengas pánico".