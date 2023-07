La nueva partenidad de Bertín Osborne ha sido, sin duda, la noticia de la semana. Un embarazo que el presentador calificaba de "accidente". Pero, ¿ha tenido más "accidentes"? Una colaboradora de Fiesta, el programa que presenta Emma García en Telecinco, asegura que no ha sido el único.

Emma García está actualmente trabajando en el programa “Fiesta”, un formato que trata de ser una especie de Sálvame en el fin de semana de Telecinco. De hecho ocupa su misma franja durante los sábados, los domingos. El programa ahora producido por Unicorn vino a heredar el público de Viva la Vida, otro formato similar (por no decir idéntico) que se emitía en Telecinco durante el mismo horario pero que acabaron retirando por su bajada de audiencia.

La retirada del programa fue, de hecho, durante el verano. Fue entonces cuando la principal cadena de Mediaset se “sacó” de la manga un formato llamado Ya es Verano que contenía cotilleo pero también noticias de actualidad e incluso noticias de sucesos. Pero que no acabó de cuajar y que “murió” tras los meses estivales.

Colaboradores

El programa cuenta con un destacado plantel de colaboradores, entre los que se encuentra Amor Romeira, quien a través de su perfl de Instagram aseguró que Bertín Osborne "tuvo más accidentes". Sin embargo, la colaboradora no quiso explicar más al respecto, señalando que "no soy la única que lo sabe". Sus seguidores quisieron sonsacar algo más a la colaboradora y aludieron a la relación que había tenido Bertín Osborne con Chabeli Navarro por si ese "accidente" también se había dado entonces. Aunque Amor Romeira no dijo nada al respecto.