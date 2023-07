"Vaya vacaciones" es un concurso en el que rostros muy conocidos de la televisión participarán en parejas y convivirán en un espectacular resort de lujo. Eso sí, las cosas podrían no ser del todo idílicas para ellos, ya que tendrán que enfrentarse a numerosos imprevistos. Diversión, emociones y grandes dosis de entretenimiento serán los principales ingredientes de este nuevo programa, producido por Cuarzo (Banijay Iberia), en el que, como ya advierten desde la productora, "habrá giros inesperados".

Entre los concursantes confirmados se encuentran Miriam Corregüela e Isabel Hurtado, Javier Tudela y Makoke, Aguasantas y Juan José Peña, Marta Peñate y Tony Spina, Luna y Álex Zacharías, Cristina Porta y Jorge Pérez, Carmen Nadales y Rafa Martínez, y Rubén Shan y Carmen Pina.

Cristina Porta se ha vuelto un rostro habitual de Telecinco. Tras su participación en Secret Story, la reportera se embarca de nuevo en una aventura televisiva de la mano de un nuevo reality, 'Vaya vacaciones' la apuesta estival de la cadena de Mediaset para seguir alimentando su fábrica de famosos

En esta ocasión, la periodista participará de la mano de Jorge Pérez, otro de los rostros habituales de la parrilla de Telecinco. El reality, que se estrena esta semana, ya ha empezado a lanzar algunas de las tramas que podrán ver los espectadores. Una de ellas parece que estará protagonizada por Cristina Porta.

Nuevo desengaño

Álex ha comentado durante la cena que su concursante favorito es Javier Tudela, algo que ha sentado muy mal a Cristina Porta, que automáticamente se ha levantado de la mesa y se ha cambiado de sitio.

"Estoy decepcionada y triste con el tema de Alex. No sabía que su favorito era Javi, pensaba que era yo sinceramente, porque para mí, después de Marta, él es la persona más especial en esta experiencia. Lo ha dicho, de broma, pero de broma no me hace ni p*** gracia", comentaba la exconcursante de 'Secret Story' a sus compañeros.

Soprendente reacción

Aguasantas Vilches, Juanjo Peña y Marta Peñate han acudido al piso de Cristina Porta para ver juntos el segundo programa de '¡Vaya vacaciones!' y celebrar lo que ellos llaman el "pink power" porque todos ellos forman parte del equipo rosa. El grupo se ha mostrado muy feliz por el reencuentro, pero las risas han mutado en bocas abiertas porque la que fuera colaboradora de 'Sálvame' ha roto su televisión cuando salía en pantalla Álex Zacharías hablando acerca de su relación.

"Cris ha roto su tele y estamos viendo el programa por el móvil, ¡todo bien!", comentaba Aguasantas en Twitter, donde compartía una foto en la que se podía ver que el grupo estaba siguiendo el programa en una tablet. Unos minutos después era su novio, Juan José Peña, el que compartía el momento en vídeo a través de sus stories: en él no se puede ver cómo rompe exactamente la periodista su televisor, pero sí se ve su reacción justo después del incidente.

Cris ha roto su tv y estamos viendo el programa por el móvil , todo bien ! Ya contaremos el por qué #VayaVacaciones2 — Aguasantas (@Aguasantasvc7) July 13, 2023

"¡Me voy a tener que comprar otra tele!", comentaba mientras se acercaba a su ya roto televisor y sus amigos se quedaban alucinados por lo ocurrido.