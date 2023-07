Y llegó el gran día. Tamara Falcó e Íñigo Onieva se dieron el sí quiero el pasado sábado en la finca de El Rincón. Nadie se quiso perder la boda del año, ¿nadie? Pues hubo una sonada ausencia en el enlace que solo sirvió para entristecer un poco esta celebración en la que debería ser todo alegría: "No entendí sus motivos".

Tamara Falcó es una reconocida personalidad española que ha destacado en diferentes ámbitos, desde la moda y la televisión hasta la gastronomía y el diseño de interiores. Nacida el 20 de noviembre de 1981 en Madrid, España, Tamara es hija de Isabel Preysler y Carlos Falcó, Marqués de Griñón. Su talento, carisma y estilo propio la han convertido en una figura admirada y seguida por muchas personas.

Desde temprana edad, Tamara mostró interés por el mundo de la moda y la belleza. Después de completar sus estudios de Administración y Dirección de Empresas, decidió seguir su pasión y se formó en el prestigioso Instituto Marangoni de Milán, especializándose en diseño de moda. Su incursión en el mundo de la moda le permitió adquirir conocimientos y experiencias que más tarde aprovecharía en su carrera profesional.

Tamara se ha destacado como una influyente en el mundo de la moda y el estilo, y ha trabajado en colaboración con reconocidas marcas y diseñadores. Su sentido único de la moda y su capacidad para combinar prendas y accesorios la han convertido en una referencia para muchas personas que buscan inspiración en sus looks. Además, ha participado en desfiles de moda y ha sido portada de diversas revistas de renombre.

Nuevo frente abierto

Tamara Falcó aseguró después de su ruptura con 'Sophie et voilà' a poco tiempo de su boda que no se consideraba una clienta difícil, pero en 'Y ahora Sonsoles' hemos podido saber en exclusiva que esta firma no ha sido la única afectada por las exigencias de la marquesa.

La joven es propietaria de un piso en Puerta del Hierro, y confió la reforma y la decoración a unas amigas con las que ya había colaborado en más ocasiones.

Sin embargo, ellas ya no trabajan con la marquesa y el motivo son las prisas de la marquesa de Griñón. Cuando vieron el piso, Tamara Falcó les explicó que lo necesitaba listo cuanto antes, pero las diseñadoras le dijeron que necesitaban tiempo para hacerlo bien.

La marquesa nunca volvió a hablar con ellas y ahora es otra firma la que se está ocupando de la reforma.

También las exigencias de Tamara Falcó provocaron que se quedara sin vestido a apenas dos meses de su boda, lo que ha hecho del camino a la celebración un drama.