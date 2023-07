Por fin ha hablado. Jorge Pérez ha roto su silencio después de que Alba Carrillo revelase que él y Cristina Porta son los ganadores de "Vaya vacaciones", el "reality" que Telecinco estrena este jueves.

Jorge Pérez se coronó como el mejor de “Supervivientes 2020”. La edición se desarrolló desde el 20 de febrero hasta el 4 de junio de 2020 y estuvo marcada por la crisis sanitaria y el aislamiento a causa del coronavius. El programa se rodó en Honduras y contó con Jorge Javier Vázquez, Jordi González y Carlos Sobera como presentadores. Lara Álvarez acompañó a los concursantes en la isla. Un aspecto novedoso de esta edición fue que se podía ver un resumen diario de lo que ocurría en la isla en Mitele.

Ana María Aldón fue la segunda finalista y Rocío Flores, la tercera. También participaron Hugo Sierra, Albert Barranco, Elena Rodríguez, Ivana Icardi, Yiya del Guillén, José Antonio Avilés, Nyno Vargas, Fani Carbajo, Jaime Ferrera “Ferre”, Antonio Pavón, Cristian Suescun, Vicky Larraz, Alejandro Reyes y Beatriz Retamal. Jorge Pérez ganó el concurso tras haber sido líder cuatro veces y estar nominado siete veces. Nunca fue intocable ni desamparado.

"Vaya vacaciones" es un concurso en el que rostros muy conocidos de la televisión participarán en parejas y convivirán en un espectacular resort de lujo. Eso sí, las cosas podrían no ser del todo idílicas para ellos, ya que tendrán que enfrentarse a numerosos imprevistos. Diversión, emociones y grandes dosis de entretenimiento serán los principales ingredientes de este nuevo programa, producido por Cuarzo (Banijay Iberia), en el que, como ya advierten desde la productora, "habrá giros inesperados".

Entre los concursantes confirmados se encuentran Miriam Corregüela e Isabel Hurtado, Javier Tudela y Makoke, Aguasantas y Juan José Peña, Marta Peñate y Tony Spina, Luna y Álex Zacharías, Cristina Porta y Jorge Pérez, Carmen Nadales y Rafa Martínez, y Rubén Shan y Carmen Pina.

Lo que no se ve en el reality

Cristina Porta ha roto su televisión viendo el segundo programa de '¡Vaya vacaciones!', que estuvo cargado de momentos muy intensos, pero ha asegurado que se ha despertado "con alegría" y ha aprovechado para darle a sus seguidores de Twitter un dato que "no se ve" en estas primeras entregas del reality presentado por Luján Argüelles.

"No se ve pero Jorge me hacía de psicólogo todas las noches antes de dormir. A veces se quedaba dormido de mis chapas", ha confesado la que fuera colaboradora de 'Sálvame', revelando así qué era lo que hacía todas las noches en Villa del Mar, donde compartía dormitorio con su compañero de aventura, Jorge Pérez, en el que se ha apoyado constantemente cuando ha tenido bajones, como ocurrió en el segundo programa al ver que no era la concursante favorita de Álex Zacharías