El anuncio de la futura paternidad de Bertín Osborne está trayendo mucha polémica. La última, la de los que están sembrando dudas sobre qué Bertín sea el padre del futuro retoño, lo que supone una nueva vuelta de tuerca a este anuncio que debería ser una noticia feliz: "Nunca ha reconocido que fuese su novia".

La revista 'Lecturas' llevó a su portada del miércoles una noticia que ha sorprendido a muchos. Y es que tal y como revela la publicación Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años. Su novia, Gabriela Guillén, a la que él siempre ha definido como una "amiga especial" con la que salía "de vez en cuando" y a la que estaría "conociendo", está embarazada de tres meses y será a principios de 2024 cuando de a luz a su primer hijo, cuyo sexo se desconoce por el momento.

Un bebé que demuestra que su relación está más que consolidada un año y medio después de que Bertín y Gabriela se conociesen en una sesión de fotos de una marca de moda de la que ambos son imagen, y que cambiará completamente la vida del artista, que actualmente tiene cinco hijos: Alejandra (45), Eugenia (37) y Claudia Osborne (34) -fruto de su matrimonio con la recordada Sandra Domecq-, y Kike (16) y Carlos (15) con Fabiola Martínez, de la que se separó en enero de 2021.

La joven fisioterapeuta que ha devuelto la ilusión en el amor a Bertín se encuentra en su primer trimestre de gestación y, tan y como publica 'Lecturas', está llevando su embarazo en un centro de la Seguridad Social en Madrid, donde ha sido fotografiada acudiendo sin la compañía del presentador a una de sus primeras revisiones.

Reacciones

Sin embargo, las primeras reacciones de Osborne no gustaron demasiado al asegurar que se trataba de un embarazo no deseado y calificarlo de "accidente". Pues para añadir más fuego a la polémica, ahora el entorno del cantante siembre dudas sobre que el cantante sea el veradero padre de la criatura. Así lo han asegurado en Espejo Público, el programa que presenta Susana Griso en Antena 3. El periodista Aurelio Manzano aseguró que en el entorno de Bertín se preguntan si "¿en algún momento Bertín pedirá una prueba de paternidad de este niño? Él no ha dudado de la paternidad en ningún momento, ha confirmado la noticia y ha dicho que se va a hacer responsable porque es un padrazo tal y como ha dicho Fabiola, pero entiendo que parte de su entorno se lo planteé porque se han visto sorprendidos por esta noticia".

Y es que, como apuntaron, nunca reconoció a Gabriela como su novia.