Isabel Pantoja "estuvo a punto de perder la visión en un ojo". Así lo han asegurado este martes en El Programa de Ana Rosa, donde han desvelado la desconocidad enfermedad de la cantante, asegurando que en la actualidad, la tonadillera se encuentra en tratamiento.

Isabel Pantoja es una de las cantantes más importantes y reconocidas de la música española. Nacida en Sevilla, España en 1956, ha sido una figura polémica y popular en el mundo de la música durante décadas.

Desde su juventud, Pantoja demostró un talento natural para la música y la interpretación, y a los 19 años comenzó a cantar en fiestas y bodas locales. Sin embargo, fue su aparición en el concurso de televisión "Benidorm '78" lo que realmente la lanzó a la fama. Desde entonces, ha publicado más de 20 álbumes de estudio y ha vendido millones de copias en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Pantoja ha sido reconocida por su voz única y su habilidad para interpretar una amplia variedad de géneros musicales, incluyendo la copla, la balada y el flamenco. Ha sido nominada a varios premios y ha ganado varios premios importantes, incluyendo el Premio Ondas y el Premio Nacional de la Música.

Además de su carrera musical, Pantoja también ha sido una figura polémica en la sociedad española. Ha sido criticada por su estilo de vida lujoso y ha sido involucrada en diversos escándalos públicos, incluyendo una condena por evasión fiscal. Sin embargo, ha demostrado ser una mujer resiliente y ha continuado trabajando incansablemente en su carrera musical.

El último polideluxe

El último ‘polideluxe’ no podía cerrar sin sacar la artillería final para preguntarle a sus colaboradores lo que siempre se han negado y para ponerles en un compromiso. Ante este panorama, Chelo García-Cortés debe responder a una pregunta íntima sobre ella e Isabel Pantoja.

El día en el que Bárbara Rey confesó haber tenido una noche de amor con Chelo, forma parte de la historia del ‘Deluxe’, pero antes. “¿Es cierto que, en el mismo ‘poli’ que se confirmó tu noche de amor con Bárbara Rey se te hizo la misma pregunta sobre Isabel Pantoja y te negaste a contestar?”.

¿Una noche de amor?

Esta es la pregunta que deja a todos expectantes. Chelo responde que sí y el polígrafo de Conchita determina que… ¡Dice la verdad! Ante esto, la colaboradora se quiere explicar: “Os recuerdo que, en este plató, Bárbara Rey se enfadó porque se enteró que yo había vetado esa pregunta”.

“La veté porque no es cierto. No presumo de lo que no he hecho y de haberme acostado con Bárbara presumiré toda mi vida”, responde Chelo. Pero esta aclaración no sirve de nada para algunos colaboradores, como Kiko Matamoros, que no entiende que vetara entonces la pregunta.